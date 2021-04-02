Milli Eğitim Bakanı Yüz Yüze Eğitimle İlgili Hususları Açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim ile ilgili alınan önemli kararları kamuoyuna bildirdi. Düzce'de gerçekleşen açıklama basın mensuplarına karşı yapıldı ve okulların yakından takip edildiği bildirildi. Bakan Ziya Selçuk önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğunu açıkladı ve sağlık koşullarının çok önemli bir husus olduğu vurgusunu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Düzce'de basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğunu ancak şartları da dikkate almaları gerektiğini belirtti. Okulların açık tutulmasını istemelerine rağmen diğer ülkelere bakıldığı zaman daha fazla kapalı olduğunu gördüklerini ifade etti. Ancak bunun yine sağlık öncelik prensibinden kaynaklandığını dile getirdi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak ve toplu okul açılış törenlerine katılmak için Düzce'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hayırseverler ve bakanlık tarafından yaptırılan 19 okulun toplu açılış törenine katılım gösterdi ve sohbetler gerçekleşti. Katılım gösterdiği törende online video konferans sistemi ile okulları yaptıran hayırseverler ve bunun yanı sıra açılışı yapılan okul müdürleri ile sohbet gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu gelişime ardından TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na da ziyarette bulundu ve buradaki öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti. Oradaki bir öğrenci bakan Selçuk'a kendi çizdiği resmi hediye etti ve Bakan’ı oldukça sevindirdi.

Yapılan ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı, 2 Mart'tan sonra okulların açılması ile birlikte anlık olarak bu dinamik süreci izlediği ve takip edildiğini belirtti. Okullarda devam noktasında olan ilkokullarda yüzde 80'in üzerinde bir katılım söz konusu olduğunu bildiren Bakan Selçuk, ortaokullara bakıldığında ise yüzde 76 civarında bir katılım olduğunu ve bu oranın liselerde ise yüzde 70'e düştüğünü ifade etti. Okullara devam konusunda bu artışların devam ettiğini söyleyen Ziya Selçuk istatistiklerin yükselme gösterdiğini açıkladı.