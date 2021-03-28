Milli Eğitim Bakanı Uzaktan Eğitim Açıklaması Yaptı! Yeni Yayın Geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ve EBA Tv hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavına hazırlanmakta olan her on öğrencinin yedisinin TRT- EBA Lise’de ile hazırlıklarını sürdürdüğünü duyurdu. Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sınavına devam edilirken lise eğitimi için hafta sonlarına “Sınav Özel” yayınları hazırladık açıklamasını yaptı.

Korona virüs salgınının bir yılı aşkın süredir hem ülkemizde hem dünyada zorlu bir sürece sebep olması ile birlikte uzaktan eğitim süreci devam ettiriliyor. Eğitimin uzaktan bir şekilde gerçekleştirilmesi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalar ülke genelinde merak içerisinde bekleniyor.

Son olarak Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile yeni bilgilere ulaşıldı. Yaptığı sosyal medya açıklamasında TRT EBA kanallarının pandemi sebebi ile zorunluluk açtığını belirten Selçuk, lisede eğitim gören öğrenciler için hafta sonlarına Sınav Özel yayınlarını hazırladığını belirtti. Verilere bakıldığı zaman her 10 öğrenciden 7’sinin TRT- EBA’da yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ettiğini ve bu şekilde sınava hazırlandığını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni yayın haberini verdi.

Okullar Ne Zaman Kapatılacak?

Yüz yüze sınav tarihlerinin ertelendiği haberi geçtiğimiz günlerde gündemde büyük yer kaplamıştı. Alınan bu değişiklik kararı sonrasında okulların ne zaman kapanacağı ise merak konusu oldu. Bakan Selçuk ise bu soruya yanıt verdi. Nisan ara tatili ve okulların kapanış tarihi hakkında bilgi veren Bakan, 15 Şubat haftasını üç hafta olarak yaptıklarını ve okulun uzatılması hakkında planları olduğunu söyledi.

Okullarda seminer dönemi dahil olmak üzere 2 Temmuz’da kapanış olduğu ancak eğitim gören öğrencilerin daha önceden bırakıldığını belirtti. Ancak bu kez öğrencilerin 2 Temmuz’a kadar tutulması ile ilgili çalışmalar olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil yok dedi.