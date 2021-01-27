Milletvekilleri aşılanacak mı? Şentop'tan iddialara yanıt

Milletvekillerine koronavirüs aşısı yapılacağına dair birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanlığı ile Meclis arasında milletvekillerinin aşılanması konusunda protokol imzalandığı ileri sürülmüştü. Söz konusu iddialara TBMM Başkanı Şentop'tan yanıt geldi.

"Uydurma"

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletvekillerine yönelik aşılama sürecinin 1 Şubat Pazartesi günü başlayacağına ve bu konuda Meclis ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalandığına ilişkin iddiaların uydurma olduğunu ifade etti.

"Protokol yok"

Söz konusu iddiaları asılsız olarak nitelendiren Şentop, Meclis ile Sağlık Bakanlığı arasında herhangi bir protokol imzalanmadığını belirtti. Şentop, aşılama kampanyası kapsamında milletvekillerine ilişkin herhangi bir planlamanın bulunmadığını aktardı.

"Milletvekillerine yönelik bir takvim yok"

İddialara ilişkin bir açıklama da Meclis İletişim Koordinatörlüğü'nden geldi. Söz konusu açıklamada, Meclis'in aşılama için Sağlık Bakanlığı ile protokol yapmadığı ifade edildi. Açıklamada, milletvekilleri ile Meclis'te görevli personele koronavirüs aşısı uygulanmasına ilişkin herhangi bir takvimin bulunmadığı kaydedildi.

Söz konusu iddiayı kim ortaya atmıştı?

Milletvekillerine 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren aşı yapılmaya başlanacağı iddiası Habertürk yazarı Sarıkaya tarafından ortaya atılmıştı. Sarıkaya, TBMM tarafından bu hafta içerisinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun çıkarılacağını, daha sonra da koronavirüs aşısı tatiline girileceğini ileri sürmüştü. Aklına ilkokul döneminde yaşanan tatil durumunun geldiğini belirten Sarıkaya, Meclis ile Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol yapıldığını iddia etmişti.

Sarıkaya, milletvekillerinin 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren aşılanacağını öne sürmüş, herhangi bir yığılma gerçekleşmemesi ve milletvekillerinin istedikleri hastanelerde koronavirüs aşısını yaptırabilmelerine imkân sağlanması için Meclis'in bir hafta daha tatil edilebileceğini aktarmıştı.

Toplu aşılama 13 Ocak'ta başlamıştı

Türkiye'de toplu aşılama Sağlık Bakanı Koca'nın 13 Ocak günü aşılanmasıyla başlamıştı. Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyelerinden bazılarına da aşı yapılmıştı. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da koronavirüs aşısı yaptırmıştı. Erdoğan, koronavirüsün üstesinden gelinebilmesi için herkesin koronavirüs aşısı yaptırması gerektiğini söylemişti. Aşılamaya sağlık çalışanları ile başlanmıştı. Sağlık çalışanlarından sonra bakımevleri ve huzurevlerinde kalan kişiler ile 90 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılama süreci başlamıştı. Daha sonra sırayla 85 yaş ve üstü vatandaşlar ile 80 yaş ve üstü vatandaşlara aşı yapılmaya başlanmıştı. 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik aşılama sürecinin tamamlanmasının ardından kritik görevlerde bulunan insanlar aşılanacak. Daha sonra da kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar başta olmak üzere 18 yaş ve üstü olan herkes aşılanacak.

Türkiye'de kaç kişi aşılandı?

Türkiye'de şimdiye dek aşılanan kişi sayısı 1 milyon 452 bin 926 oldu. İstanbul 260 bin 614 kişi ile ilk sırada, Ankara 144 bin 733 kişi ile ikinci sırada, İzmir 89 bin 888 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.