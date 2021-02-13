Milletvekilinden KYK Borçları Silinsin Çağrısı: Üniversitelilerin Borcu 5,5 Milyar TL!

Üniversitelilerin eğitim döneminde devletten aldığı KYK ödemesi desteği, mezun olduktan sonra işsizlik sürecinde birçok kişinin başını ağrıttı. Gecikme zamları yıllarla birlikte işlenen borca, yıllık enflasyon oranının üzerinde gecikme zammı ekleniyor. Üniversitelilerin KYK’ya olan borcu toplam 5,5 milyar TL’ye yükseldi. KYK borçları silinsin kampanyalarının sosyal medyada zaman zaman gündeme geldiği dönemde çok tartışılan bu konuyu, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin gündeme getirdi.

‘KYK borcunun yapılandırma düzenlemeleri ile çözülemediği açık’

"Her 3 üniversite mezunu gencimizden 1'i işsizdir. Üniversiteyi bitirmelerine rağmen yıllarca iş bulamayan milyonlarca üniversite mezunumuz bir de hacizle karşı karşıya kalmıştır. İş bulamadığı için öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen gençlerimizin kanayan yarasına merhem olunmalı ve sosyal devlet ilkesinden hareketle bu borçlar silinmeli."

Müzeyyen Şevkin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın KYK borçlarını geçtiğimiz yılın sonunda yapılandırmasına vurgu yaparak “Borç giderek artıyor. Bu sorunun yapılandırma düzenlemeleri ile çözülemediği açık” dedi ve ödenemeyen borçların, üniversiteli gençlerin korkulu rüyası olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: