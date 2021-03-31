Millî Eğitim Bakanlığı'ndan Son Dakika Açıklaması! Bu İllerde Eğitime Devam Ediliyor

Covid-19 ülkemize ilk girdiği haftadan itibariyle okullardaki eğitime ara verildi. Daha sonra ise ülke bazında uzaktan eğitim başlamıştı. Öğrenciler ise bu süreç boyunca oldukça yoruldu. Bazı bölgelerde teknolojik yetersizlik bazı bölgelerde de internet altyapısı gibi birçok problem yaşandı. İlk okul öğrencileri öğretmenlerinden uzak kaldı. Öğrenciler sınıf ortamından uzak kalarak evlerinde televizyon ve tabletler karşısında eğitim- öğretim görmeye başladı. Vaka sayıları kontrol altına alınınca da okullarda yarı zamanlı yüz yüze eğitime geçiş yapılmıştı. Fakat ülke bazında vakalar tekrar yükseldi ve 58 il yüksek risk gruba girdi. Akıllara gelen ilk sorulardan biri de eğitim ve öğretim oldu. Çocuklar okullarda yüz yüze eğitim almaya devam edecek mi? Son dakika Milli Eğitim açıklamaları neler?

Millî Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Millî Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklamalar da bulundu. Ülkemizde eğitim Covid-19 nedeniyle aksamış ve uzaktan eğitime dönmüştü. Fakat alınan tedbirler sonucu aşamalı da olsa başlayan eğitime tekrar virüs engeli gelecek mi veliler merak ediyor.

Özellikle de yeni açıklanan Türkiye Covid-19 tablosu kırmızıya döndükten sonra akıllara tekrar kısıtlamalar ve eğitim geldi. 58 il birden kırmızı yani yüksek riskli kategoriye geçti. Vakalardaki bu ciddi artış sonrasında ise yeni önlemler de geldi. Eğitim konusunda ise merak edilenleri Bakanlık yaptığı açıklamasında cevapladı.

YERİNDE KARAR UYGULAMASI

Artan vakalar sonucu gelen açıklamada yerinde karar uygulamasının ele alınacağı belirtildi. Buna göre okullarda uzaktan eğitim ya da yüz yüze eğitim için il bazlarında kararlar verilecek.

Eğer valilikler ya da İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından farklı bir karar alınması okullardaki mevcut eğitim- öğretim faaliyetleri devam edecek.

OKUL ÖNCESİ, İLK OKULLAR 8 VE 12.SINIFLAR

Gelen kararlara göre valilikler tarafından aksi açıklanmadıkça ülke bazında okul öncesi, ilk okullar, 8 ve 12.sınıflarda eğitime devam edilecek. Eğitim yüz yüze ve uzaktan olmak üzere yeni normal şeklinde uygulanacak.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bir diğer karar ise özel eğitim kurumları ile ilgili. Özel eğitim kurumları ülke bazında özel eğitim gereksinimi duyan çocuklar için tam zamanlı olarak öğretime devam edecek.

KÖY OKULLARI

Bir diğer öneli nokta da köy okullarıydı. MEB köy ya da seyrek nüfuslu olan bölgelerde de eğitimin normal şekilde devam edeceğini açıkladı.

SON SÖZ VELİDE

Covid-19 kapsamında çocuklar her evden çıktıklarında ya da toplu bir alan girdiklerini hayatlarını riske ediyorlar. Bulaş ve ölüm riski her ne kadar çocuklarda çok düşükte olsa tamamen yok değil. Bu yüzden Millî Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimi hiçbir çocuk için zorunlu tutmuyor.

Bu nedenle çocuğun yüz yüze eğitime katılmasına dair son söz velide. Veli isterse çocuğunu okuldaki yüz yüze eğitime göndermeyebilir.

SINAV UYGULAMALARI

Gelen açıklamalara göre ise sınav uygulamaları açıklanan takvime göre okullarda devam edilecek.

BAŞKENT ANKARADA EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama da eğitim ve öğretim faaliyetli için kararı valilik ve İl Hıfzıssıhha Kurullarına bırakmıştı. Şimdiye kadar hiçbir büyükşehir ya da illerden bir açıklama gelmemişti. Sessizliği bozan ve ilk açıklamayı yapan da Başkent Valiliği oldu.

Ankara Valiliği eğitimle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Buna göre Ankara’da 2 Mart tarihinde alınan kararlar geçerli olacak. Yani Ankara’da mevcut durum devam ediyor. Çocuklar okullarda yüz yüze eğitim almaya devam edecek.