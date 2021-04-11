Millî Eğitim Bakanlığı Canlı Derslerle İlgili Flaş Duyuru Yaptı! Tüm Öğrencileri İlgilendiriyor

Covid-19 salgını başladığından bu yana birçok tedbir alındı. Günlük hayatımızı derinden etkileyen bu tedbirlerden bir tanesi de eğitimle ilgiliydi. Korona virüs ülkemize girdiğinden bu yana eğitim faaliyetleri ne yazık online eğitim olarak devam ediyor. Peki bu ne zamana kadar sürecek? Özellikle de ilk okul ve orta okul çağındaki çocukları bir an önce öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarına kavuşmak istiyor. Herkesin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanı Selçuk’ta. MEB Ziya Selçuk’tan ise flaş açıklamalar geldi! İşte her öğrenci ve veliyi ilgilendiren o açıklamalar haberimizde.

OKULLAR KAPANACAK MI? ZİYA SELÇUK YANITLADI

Alınan Covid-19 tedbirlerine karşı vaka sayıları ülkemizde hızlıca artıyor. Günlük vaka sayıları 50 binin üzerinde. Her gün ise 200’den fazla vatandaşımızı virüs yüzünden kaybediyor. Durum bu kadar ciddi ve tehlike yakınken de veliler okullar kapanacak mı merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ta bu soruyu yanıtladı.

“BU KONUDA ÖN GÖRÜLERİMİZ VAR”

Korona virüs salgını eğitimi de etkilemeye devam ediyor. Artan vaka sayıları aynı zaman Millî Eğitim Bakanlığı tarafından da yakından takip ediliyor. Okullar kapanacak mı sorusu içinde Bakan Ziya Selçuk bir takım ön görülerimiz var cevabını verdi.

Ziya Selçuk, ben okulların her zaman açık olmasını isterim fakat öncelik sağlık dedi. Türkiye’nin şu anda en çok okul kapatan küresel anlamda dördüncü ülke olduğunu da belirtti. Aynı zamanda Bakan Selçuk Türkiye risk haritasına bakıldığında ise, hangi illerde hangi sınıf aralığının kapatılması ya da açık kalmasına karşın bakanlık olarak bir takım ön görüleri olduğunu ifade etti.

“BİZİM ÖNCELİĞİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİM”

Bakan Selçuk katıldığı bir televizyon programında aynı zamanda güncel eğitim döneminde son duruma değindi. Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu fakat daha da önemli bir önceliğin sağlık olduğunu belirtti.

Katıldığı bir programda Bakan Selçuk, 8 ve 12.sınıflara karşı sınav eşitliğini sağlamak gibi bazı ilkesel tutumda olduklarından bahsetti. İlk okul seviyesinde %80, okul öncesinde %64, ortaokullarda %76 ve liselerde de %70 gibi bir katılım olduğundan bahseden Ziya Selçuk katılım oranlarının da bu hafta itibariyle değişmesini beklediklerini aktardı.

TELAFİ EĞİTİMİ OLACAK MI?

Korona virüs salgını nedeniyle birçok veli çocuklarını okula göndermek istedi. Bazı kademelerde ise yüz yüze eğitim oldukça kısıtlı gerçekleşti. Yine uzaktan eğitimde de öğretmenler, öğrencileriyle bireysel olarak ilgilenemedi. Ders saatleri düşürülmek, bazı konular da değinilmeden geçilmek zorunda kaldı. Tüm bunlar ise öğrenciler de eksiklerin oluşmasına neden oldu. Veliler ve öğrenciler ise bir telefi eğitimi gelecek mi merak ediyordu. Bakan Selçuk merak edilen bu soruya da yanıt verdi. Uzaktan eğitim nedeniyle eğitimde oluşan eksikler için bir telefinin planlandığını açıkladı.

OKULLAR 2 TEMMUZA KADAR AÇIK OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Selçuk aynı zamanda okullarla ilgili de bir açıklama yaptı. Ülke genelindeki vaka sayılarının seyrinde bir değişiklik olmadığı takdirde okulların 2 Temmuz tarihine kadar açık kalmasını planladıklarını aktardı. Fakat vaka sayılarında değişiklik meydana gelirse Bakanlık olarak eğitim ve öğretim çalışmalarında tekrar bir planlama içeriğine gideceklerini de ifade etti.