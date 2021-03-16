Militanlar çocukların kafalarını kesiyor!

Mozambik'in kuzeyinde bulunan Cavo Delgado bölgesinde DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı militanlar acımasız bir şekilde çocukların kafalarını kesiyor. Kafası kesilerek öldürülen en küçük çocuğun 11 yaşında olduğu belirtiliyor. Konuya ilişkin rapor Save the Children isimli uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından hazırlandı. Söz konusu rapora göre bir anne, militanlar tarafından 12 yaşındaki çocuğunun kafasının kesildiğini ve bunun kendisine zorla seyrettirildiğini ifade etti.

2 binden fazla insan öldürüldü

Mozambik'te 2017 senesinde başlayan ayaklanma kapsamında hükümete bağlı birlikler ile DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı militanlar arasında çıkan çatışmalar sonucu 2 bin 500 insan hayatını kaybetti. 700 bin insan da Mozambik'in kuzeyinde doğal gaz bakımından oldukça zengin olan bölgedeki evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

"En büyük çocuğumun kafasını kestiler"

Save the Children tarafından hazırlanan raporda, en büyük çocuğunun kafasının kesildiğini anlatan bir anne, o esnada çocuklarıyla beraber saklanmaya mecbur kaldığını söyledi. Gece saatlerinde köyün basıldığını ve bütün evlerin ateşe verildiğini kaydeden anne, 4 çocuğuyla birlikte evde olduğunu ve hemen ormanlık bölgeye kaçmak için harekete geçtiklerini ancak en büyük çocuğunun yakalandığını ve kafasının kesildiğini dile getirdi. Anne, saklanmamaları durumunda kendilerinin de şu anda hayatta olmayacaklarını söyledi.

"Rehin alıp öldürdüler"

Başka bir anne de üç çocuğuyla birlikte kaçmaya zorlandığını ama dördüncü çocuğunun militanlar tarafından rehin alındığını ve kafası kesilerek öldürüldüğünü belirtti. 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğünü anlatan anne, söz konusu olayın ardından yaşadıkları yerin güvenli olmadığını anladıklarını ve babasının yaşadığı köye gittiklerini ancak militanların bir süre sonra o köye de geldiklerini dile getirdi.

"İğreniyoruz"

Save the Children Direktörü Chance Briggs, Mozambik'te yaşananlardan iğrendiklerini söyledi. Söz konusu raporu hazırlamak üzere ailelerle sohbet edenlerin gözyaşları içerisinde kaldığını aktaran Briggs, militanlar tarafından yapılan eylemlerin anlatılamayacak kadar vahşi olduğunu ifade etti.

Mozambik'te Eş Şebap olarak bilinen bu örgüt, DEAŞ terör örgütüne bağlılık yemini etmiş ve söz konusu ülkede çok sayıda saldırı gerçekleştirmişti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından söz konusu örgüt "terör örgütü" olarak adlandırılıyor. Örgüt liderlerinden biri, hükümetin adil davranmadığının gösterilmesi için kasabaları işgal ettiklerini söylemişti. Hükümet tarafından fakirlerin aşağılandığını kaydeden örgüt lideri, bütün gelirlerin patronlara verildiğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 15:27