Microsoft Ölen İnsanlar İçin Chat Robotu Patentini Aldı!

Black Mirror adlı bilim kurgu dizisinde daha önce yer verilen, ölmüş insanların sohbet robotu anlamına gelen chatbot Microsoft ile gerçek olabilir. ABD’li teknoloji devinin aldığı patentin açıklaması, robotun nasıl bir ürün olacağını da gösterir nitelikte. Patentte, “Sohbet robotunun temsil ettiği kişi bir arkadaş, akraba, tanıdık, ünlü, kurgusal karakter, tarihi figür veya rastgele birisi gibi geçmiş ya da şimdiki zamana ait bir kişiye (veya bu kişinin bir versiyonuna) karşılık gelebilir” ifadesi yer alıyor.

Üç boyutlu robot da olabilir

Patent için ayrıca, insanların kendi sohbet robotlarını da yapabileceği bilgisi verildi. Böylelikle, kullanıcılar kendi sohbet robotlarını yapabilecek ve öldüklerinde, kendilerinin bir yedeğini almış olabilecekler.

Microsoft, sohbet robotu konusundaki patent başvurusunda, görüntü ve video verilerinin de işlenebileceğini, bununla birlikte iki ya da üç boyutlu modellerin de oluşturulabileceğini aktardı. Ölen insanların robotunu üretme fikri çok yeni değil. Daha önce popüler dizi Black Mirror, “Be Right Back” adlı bölümünde de bu fikri işlemişti.