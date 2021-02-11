Miçotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Bizim yanımızda Avrupa var!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Kıbrıs adasındaki varlığını "işgal" olarak nitelendirmişti. Bunun üzerine açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in meydan okumaması ve haddini bilmesi gerektiğini söylemişti.

Miçotakis'ten yanıt geldi

Erdoğan'ın açıklamalarının Yunan basınında büyük yankı uyandırmasının ardından Miçotakis'ten jet yanıt geldi. Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlatılmasına yönelik karar alındığını ve ülkesinin Türk yetkilileri Yunanistan'a çağırdığını ifade etti. Bu konuda çeşitli tarihler verdiklerini belirten Miçotakis, Türkiye'den yanıt beklediklerini aktardı. Miçotakis, Mart ayında düzenlenecek olan AB (Avrupa Birliği) Zirvesi'nde bu konudaki ilerleme raporunun görüşüleceğini dile getirdi.

"Yanımızda Avrupa var"

Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ikili görüşme ihtimaline kötü yansıyacağını kaydeden Miçotakis, Yunanistan'ın iyi müttefiklere sahip olduğunu aktardı. Miçotakis, Yunanistan'ın AB (Avrupa Birliği) mensubu olduğunu ve Avrupa'nın ülkesinin yanında olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz ve Ege meselelerine ilişkin gerilimin azaltılmasında Türk hükümeti ile Yunan hükümetinin olgunca davrandığını ekledi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs adasındaki varlığını "işgal" olarak nitelendiren Miçotakis'in meydan okuduğunu söylemişti. Bu şekilde Yunanistan ile Türkiye'nin asla bir araya gelemeyeceğini kaydeden Erdoğan, Miçotakis'in haddini bilmesi gerektiğini ifade etmişti. Erdoğan, müzakere masasının Miçotakis tarafından tekmelendiğini belirtmişti.

Yunanistan'ın kendisine sağlanacak olan desteğe arkasını yasladığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin hep dimdik ayakta kalabildiğini ve gerekeni yapmaya devam edeceğini ifade etmişti. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı'nın güvendiği dağlara karlar yağdığını belirterek, Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ülke haline geldiğini ve Yunanistan'ın bundan sonra Çılgın Türkleri çok iyi tanıyacağını söylemişti.

Kıbrıs sorununun çözüme yoğunlaşarak tartışılması gerektiğini aktaran Erdoğan, tartışılabilecek olan tek çözümün "iki devletli çözüm" olduğunu belirtmişti. Erdoğan, önceki yaşananlardan ders alınması için çağrıda bulunarak, Kıbrıs adasında barış ve istikrarı sağlamanın tek yolunun bu olduğunu ifade etmişti.

Miçotakis ve Anastasiadis ne demişti?

GKRY'yi (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ziyaret eden Miçotakis, Rum lider Anastasiadis ile görüşmüştü. Miçotakis, Kıbrıs adasının Türkiye tarafından işgal edildiğini iddia ederek, söz konusu "işgali" sona erdirmeyi amaçladıklarını söylemişti.

Görüşmeden sonra açıklama yapan Anastasiadis, Miçotakis ile Kıbrıs sorununu tartıştıklarını ifade etmişti. Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözülmesine yönelik düşüncelerinin kesin olduğunu vurgulayarak, garantörlük sistemine son verilmesini ve TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) Kıbrıs adasından çekilmesini sağlayabilecek bir çözüm bulmayı hedeflediklerini aktarmıştı.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözülmesine yönelik çalışmalar dâhilinde yapıcı bir diyalog sağlanması amacıyla şartların uygun hale getirilmesi gerektiğini belirterek, tehdit söz konusu olduğunda yapıcı bir diyalog kurulamayacağını kaydetmişti. Uygun ortamın hazırlanması için Türkiye'nin de yardımcı olması gerektiğini ifade eden Anastasiadis, Avrupa'nın da Kıbrıs sorununun çözümü konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda daha aktif bir şekilde yer alması gerektiğini dile getirmişti.

Akşener: Kendi sorunlarınızla ilgilenin!

Tarafların yaptıkları açıklamalar yeni bir krize neden olabilir. İYİ Parti lideri Akşener de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Kıbrıs adasındaki Türk varlığının "Türk işgali" olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etmişti. KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) müstakil devlet olduğuna dikkat çeken Akşener, Miçotakis'in Yunanistan'ın sorunlarıyla ilgilenmesi ve haddini bilmesi gerektiğini belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 15:22