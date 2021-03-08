Miçotakis, korkudan Dendias'ı Mısır'a gönderdi!

Türkiye ile Mısır arasında Doğu Akdeniz'de yeni bir anlaşma yapılma ihtimali gündemde. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun sınırlara sahip iki ülke olduğuna dikkat çekerek, ilişkilerin durumu göz önünde bulundurularak deniz yetki alanlarının Mısır ile görüşülebileceğini söylemişti. Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır'ın bir anlaşmaya imza atabileceğini ifade etmişti.

Milli Savunma Bakanı Akar da Mısır'ın 18 numaralı parseli Türk kıta sahanlığına dikkat ederek belirlemesinin çok kritik bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, bu tarz gelişmelerin sürmesini beklediklerini söylemişti. Akar, Türkiye ile Mısır'ın tarihi ve kültürel bakımdan ortak değerlere sahip olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte başka gelişmelerin de yaşanabileceğini dile getirmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Mısır ile yeni bir sayfa açabileceğini aktarmıştı.

Dışişleri Bakanı Dendias'ı Mısır'a gönderdi

Bu açıklamaların ardından paniğe kapılan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hemen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Miçotakis, alınan bilgiye göre, deniz yetki alanlarını muhafaza etmek için çabaladığını söyledi. Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı hemen Mısır'ın başkenti Kahire'ye yolladı. Dendias'ın bugün Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşeceği öğrenildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Mısır Dışişleri Bakanı'nın Doğu Akdeniz'de yaşanan görüşmeleri ele alacağı ve enerji iş birliğini görüşeceği bildirildi. Yunanistan medyası, Mısır'ın 18 numaralı parsele ilişkin ilan ettiği ruhsat hakkında bilgi alınabileceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Hidrokarbon arama ve sondaj çalışmaları için Mısır tarafından 18 Şubat 2021 tarihinde ruhsat ihalesi ilan edilmişti. 24 parselde ilan edilen ruhsat ihalesinde 18 numaralı parselin Türkiye tarafından BM'ye (Birleşmiş Milletler) bildirilen kıta sahanlığı sınırlarının esas alınarak belirlendiği görülmüştü. 1 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği öğrenilen ruhsat ihalesi Yunanistan'ı kızdırmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 18 numaralı parseli eleştirmiş ve Mısır'dan bu konuda bir açıklama talep etmişti.

Medya tepki göstermişti

Yunanistan medyası, Mısır'ın bu şekilde Türkiye'ye göz kırptığını kaydetmişti. Mısır'ın Türkiye tarafından BM'ye (Birleşmiş Milletler) bildirilen kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parseli belirlemesinin "bu sınırlara saygı gösterdiği" anlamına geldiği ifade edilmişti. Deniz yetki alanlarının belirlenmesi amacıyla Mısır ile Türkiye arasında gerçekleştirilmesi muhtemel müzakerelerin önünün açıldığına dikkat çekilmişti. Mısır'ın Yunanistan ile aynı hayallere sahip olmadığı da iddia edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 12:35