Michael Moore'dan Teksas eleştirisi: Bıktık artık!

ABD'li muhalif belgeselci Michale Moore; "Benim Cici Silahım", "Fahrenheit 9/11", "Hasta", "Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi" ve "Şimdi Nereyi İşgal Edelim?" gibi önemli belgeselleriyle tanınıyor. Belgesellerinde birçok konudaki çelişkileri konu edinen Moore, muhalif kimliğiyle sesi en çok çıkan yönetmenler arasında bulunuyor. Michael Moore'un şimdiki hedefinde ise koronavirüs kısıtlamalarını esneten ve maske zorunluğunu kaldıran Teksas eyaleti vardı.

Toplumdaki silahlanma sorununu 2003 yılında çektiği "Benim Cici Silahım" adlı belgeseliyle anlatan ve Oscar ödülü kazanan Moore, Teksas eyaletinin aldığı kararla ilgili Twitter hesabından paylaşımlar yaptı. Ülkenin ikinci büyük eyaleti olan Teksas'ın "kendi elektrik şebekesi bulunan tek eyalet" olmasına rağmen kötü kış şartlarında binlerce vatandaşa elektrik sağlayamadığını hatırlatan Moore, eyalerin şimdi de skandal bir pandemi kararına imza attığını belirtti.

Teksas'ta maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını kaydeden Moore, büyük kalabalıkların toplanmalarına izin verecek Teksas eyalet yönetimini ağır bir dille eleştirdi. Ülkenin elektrik şebekesine dahil olmak istemeyen Teksas yönetimi nedeniyle binlerce insanın kışın eziyet çektiğini kaydeden Moore, bu eyaletin koronavirüs aşılarına lâyık olmadığını ifade etti. Kısıtlamaların kaldırılmasının anlamının, "Teksas'ın değerli koronavirüs aşılarına ihtiyacı kalmadığını beyan etmesi" olduğunu kaydeden Moore, bu aşıların gerçekten ihtiyacı olan kişilere dağıtılması gerektiğini savundu.

"Onu görevden alın bıktık"

Teksas eyalet yönetiminin aptallığı nedeniyle bölgedeki vatandaşların etkilenmemesi gerektiğii aktaran Moore, bu insanların bir şekilde aşılanması gerektiğinin altını çizdi. Teksas Valisi Greg Abbott'un koronavirüs kısıtlamalarının artık kaldırıldığını duyurmasına bir hayli sinirlenen ünlü belgeselci tepkisini şöyle dile getirdi: