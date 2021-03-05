MHP’li vekil taziye mesajından sonra acı haberi aldı!

Bitlis'teki helikopter kazası sonucu 11 kahraman asker şehit olmuştu. Söz konusu kazada şehit düşen askerlerden biri de Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olmuştu.

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından taziye mesajı paylaştı. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Kütahya Milletvekili Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askerî helikopterin düşmesi neticesinde 9 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığını ifade etti. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Kütahya Milletvekili Erbaş, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralanan askerlere de şifa dileklerini iletti.

Paylaşımı yaptığı sırada abisi Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit düştüğünden haberdar olmayan MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Kütahya Milletvekili, acı haberi paylaşımdan çok kısa bir süre sonra aldı.

Yeni paylaşım yaptı

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Kütahya Milletvekili Erbaş, acı haberi öğrenmesinin ardından yaptığı paylaşımda, askerî helikopterin düşmesi neticesinde şehit olan abisi Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları için 5 Mart Cuma günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde saat 14.30'da resmî tören gerçekleştirileceğini ifade etti.

Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verilecek

Erbaş, diğer paylaşımında ise cenaze namazından sonra Korgeneral Osman Erbaş'ın Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

4 Mart Perşembe günü Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait olan Cougar tipi helikopter, saat 13.55'te Bingöl'den kalkmış ve Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesine doğru harekete geçmişti. MSB (Millî Savunma Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu helikopter ile saat 14.25'te irtibatın koptuğu ifade edilerek, bunun üzerine hızlıca arama faaliyetlerinin başlatıldığı ve helikopterin kaza kırıma uğradığının anlaşıldığı kaydedilmişti.

11 asker şehit düşmüştü

Cougar tipi helikopter, Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinde yer alan Çekmece köyünde düşmüştü. İlk belirlemelere göre, helikopter kazası sonucu 9 askerin şehit düştüğü ve 4 askerin yaralandığı duyurulmuştu. Yaralı askerlerden 2'si hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit düşmüştü. Bu nedenle helikopter kazası neticesinde şehit düşen asker sayısı 11'e yükselmişti. Helikopter kazası sonucunda hem şehit düşen askerlerin naaşları hem de yaralı askerler Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Şehit düşen askerlerin kimlikleri belli olmuştu

Helikopter kazası şehit düşen askerlerin isimleri şöyle:

Korgeneral Osman Erbaş,

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu,

Yüzbaşı Gökhan Uysal,

Astsubay Mehmet Demir,

Astsubay Şükrü Karadirek,

Uzman Çavuş Hakan Gül,

Albay Şentürk Aydınyer,

Yüzbaşı Tayfun Kureş,

Astsubay Nazmi Yılmaz,

Astsubay Ömer Ululu,

Uzman Çavuş Tolga Demirci.

Akar: Olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleşti!

Milli Savunma Bakanı Akar, dün yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopter kazasının birden değişen olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştiğini ifade etmişti. Kaza kırım ekibine hızlı bir şekilde gereken talimatın verildiğini aktaran Akar, incelemelere başlanacağını ve helikopter kazasının kesin sebebinin detaylı bir incelemeden sonra belli olacağını dile getirmişti. Akar, şehit ve yaralıların tahliye edilmesi için bütün kurumların seferber edildiğini ve gereken desteğin sağlandığını belirtmişti.