MHP’li Belediye Asgari Ücreti 3325 TL Yaptı

Asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı belediyeler kendi asgari ücretlerini açıklamayı sürdürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin zamlı asgari ücret açıklamalarının ardından MHP’li Ankara-Gölbaşı belediyesi de zamlı asgari ücreti açıkladı.

Temmuz’da uygulanacak

‘Belediye ekonomisini düzelttik’

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, zamlı asgari ücretin belediyede 3325 TL olarak uygulanacağını ve bu uygulamanın Temmuz’da başlayacağını belirtti. Bununla birlikte, Gölbaşı’nda asgari ücretin ilk 6 aylık farkı da, Temmuz ayında imzalanacak sözleşme ile toplu bir şekilde ödenecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada belediyede uygulanacak en düşük ücretin 3325 TL olacağını belirtirken, 2019 ve 2020 dönemi borçlarının ödendiğini ve belediye ekonomisinin düzeldiğini aktardı.

Ücret zammının geriye dönük yapıldığını ifade eden şimşek, fark tutarının Toplu İş Sözleşmesi imzalandığında ödeneceğini aktardı.