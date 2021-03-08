MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz FETÖ AKP Açıklamaları Gündeme Bomba Gibi Düştü! Şanlıurfa'da Neler Oluyor?

MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz bugün iki büyük aşireti barıştırmak için kolları sıvamıştı. Şanlıurfa'nın en büyük ailelerinden Erçal ailesi ve Kırmızıkılıç ailesi geçtiğimiz yıldan itibaren kavgalıydı. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz bugün Tammah aşiretinin lideri Halik Bakış ile bir araya geldi. İki ailenin barışması ve orta yolun bulunması için çalışma başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başta olmak üzere çevre şehirlerdeki belediye başkanlarının da bir araya gelmesiyle birlite huzur ortamı sağlandı. Husumetli olan iki ailenin barıştığı duyuruldu. Yapılan bu toplantıda çekilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.

ŞANLIURFA'DA NELER OLUYOR?

Twitter gündemine düşen videoda MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz'un FETÖ ve AKP hakkındaki yorumları görülüyor. Milletvekilinin yaptığı açıklamalar ise sosyal medyayı birbirine katmış durumda.

Özyavuz'un kullandığı ifadeler ise şu şekilde: "Yavaş yavaş sistemin içine girdiler. Bu sefer Türkiye'de Cumhuriyet'ten bugüne kadar fabrika, büyük şirket yani devletin büyük yatırımı varsa özelleştirdiler sattılar. İkinci dönemin sonundan itibaren bu sefer beraber oldukları bazı gruplarla, özellikle cemaatle cemaatlerle didişmeye başladılar. Ortaya bir paralel attılar mali seçimlerde fakat Türkiye'de ne paralelci var ne böyle bir şey var." ifadelerini kullandı.

İbrahim Özyavuz'un Türkiye'de ne paralelci var nede böyle bir şey sözleri Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

İBRAHİM ÖZYAVUZ KİMDİR?

Söylediği sözlerle gündeme bomba gibi düşen Şanlıurfa Milletvekili hayatıyla merak ediliyor. MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz 1963 yılında Harran'da dünyaya gelmiştir. Lise mezunu olan siyasetçi 1974 yılında ülkü ocaklarına girerek siyasi hayatına başlamıştır. 1994 yılında Harran Belediye Başkanlığı yapmıştır. 2012 yılından itibaren Şanlıurfa Milletvekili görevini üstlenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 22:29