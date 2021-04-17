MHP Lideri Devlet Bahçeli Öldü Mü?

Son dakika Devlet Bahçeli öldü iddiası! Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre MHP liderdi Devlet Bahçeli vefat ettiği bilgisi dolaşıyor. Sosyal medya platformu olan Twitter kısa süre içerisinde bu bilgi ile adeta sallandı. Şu an konu ile ilgili herhangi bir resmi kanallardan resmi açıklama gelmedi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli öldüğü iddiası dakika içinde çığ gibi büyüdü.

Twitter platform üzerinden çok sayıda, kullanıcının konu ile ilgili tweet atması acaba iddialar doğru mu? Sorusunu da akıllara getirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli vefat ettiği bilgisi hangi kaynaktan çıktığı henüz bilinmezken konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklamada gelmedi. Şu an resmi kanallardan bir bilgi gelmese de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin vefat ettiği söyleniliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı iddiası ise doğru gibi görünüyor.

MHP liderinin hayatını kaybettiğine dair bilgisi Twitter gündeminde, konu oldu. Twitter platform üzerinden çok sayıda, kullanıcının konu ile ilgili tweet atması acaba iddialar doğru mu? Sorusunu da akıllara getirdi. Bahçeli'nin hayatını kaybettiğine dair herhangi bir net bir olmasada, kullanıcılar şimdiden yeni Milliyetçi Hareket Partisi liderinin kim olacağı tahminlerini yürütmeye başladı. Devlet Bahçeli ile ilgili olarak MHP kanalları olmak üzere çok sayıda kişi vefat ve başsağlığı mesajları yayınlanıyor bu durum, yayılan bilginin doğru olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yarattı. Henüz MHP kanallı birine konu ile ilgili olarak ulaşılamadığı için, soruya net bir cevap verilemiyor. İddiaların doğru olması durumunda, net bir bilgi verilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli vefat ettiği bilgisi hangi kaynaktan çıktığı henüz bilinmezken konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklamada gelmedi. Şu an resmi kanallardan bir bilgi gelmese de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin vefat ettiği söyleniliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı iddiası ise doğru gibi görünüyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 00:47