Metro Turizm’in Sahibi Galip Öztürk ile Bahis Çetesi Lideri Batum’da Buluştu!

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, Türkiye’de cinayete azmettirme suçundan hapis cezası aldıktan sonra Gürcistn’ın Batum şehrine kaçmıştı. Öztürk, yasadışı bahis çetesinin önemli isimlerinden Derkan Başer ile buluştu. İkili, Batum’da lüks bir hayat sürüyor ve polisten kaçıyor.

5 milyar Euro’luk sanal bahis imparatorluğu

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre Öztürk’ün bir araya geldiği Derkan Başer, 5 milyar Euro’luk bir sanal bahis imparatorluğunun sahibi olan Veysel Şahin’in sağ kolu. 2018’de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karşın yurtdışına çıkan Derkan Başer artık Gürcistan’da. Kırmızı bültenle aranan Başer geçtiğimiz günlerde Gürcistan’ta gözaltına alınmış, buna karşın saatler içinde serbest kalmıştı. Gelen bilgilere göre Derkan Başer’in serbest bırakılmasında Galip Öztürk’ün payı vardı.

Ocakbaşında buluştular, AVM için ortak oldular

Batum’da bir araya gelen Başer ve Öztürk’ün, bir AVM’ye ortak olma amacıyla el sıkıştıkları öğrenildi. Başer son olarak Gürcistan’da bir otel satın aldığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Lüks içinde yaşayan Başer, Bentley marka aracı ile geziyor ve sahibi olduğu ocakbaşı ile, Batum’un önemli isimlerinden biri.