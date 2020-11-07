Metoo Hareketi Bitti Mi?

Bu kadar aşırı vakaların uzun zaman saklı kalması insanlarda büyük tepki oluşturdu. İlk dalga pek çok önemli ismi vurdu. Ayrıca daha önce suçlanan ama önemsenmeyen kişilerinde tekrar üstüne gidildi. Holywood kültüründeki bu kapsamlı devrim genel olarak olumlu karşılansa da bazı tutarsızlıklar da fark ediliyordu. Ama bu kadar önemli bir devrimi baltalamamak için bunların üzerinde gidilmedi.

Metoo hareketinin en büyük düşmanı aslında Amerika'da yaygın olan anlaşma yapma ve tazminat ödeme uygulamasıydı. Para işin içine girdiğinde suçlamaların güvenilirliği azalıyordu. Bir dönem Amerikan ordusundaki skandalların da üzerine gidilmek istendi. Ama basın bu iddiaların üzerine çok fazla durmadı.

Masumiyet Karinesi

Hareketin önünü asıl kesen unsur politik alana girilmesiydi. Her iki partiden de suçlananlar vardı. Tabi her parti kendinden olanı savundu. Bu durum belirli ölçülerde anlaşılabilir. Daha önce benzer skandallarla politikacılara itibar suikasti yapıldığı biliniyor. Sonuç olarak bu alanda kanıtsız suçlama yapmak çok daha zor oluyor.

Masumiyet karinesi sadece politikacılara ait bir hak değildir. Ama politikacılar suçlanmadan önce bu durum yok sayıldı. Bu bir anlamda olağan sonuçtu. Aşırı uç olaylar yine aşırı uç tepkiler doğurur. Metoo skandallar o kadar ileri boyuttaydı ki feministleri de radikal fikirlere kaydırdı.

Holywood ve Politika

Metoo hareketi çok eski bir kampanya olsa da asıl ivmeyi kazandıran Holywood yıldızlarının başlattığı sosyal medya kampanyasıydı. Holywood, politikadan bağımsız bir yapı değil. Neoliberallerin ezici bir üstünlüğü var. Geçen seçimde ünlülerin Hilary Clinton'ı desteklemesi tesadüf değildi. Bu kişiler için Muhafazakarlara yönelik iddialara destek vermek çok daha kolaydı. Ama işin ucu Demokratlara gelince söylemleri tamamen değişti.

Son birkaç aydır Metoo'nun ölümü tartışılıyor. Holywood ünlüleri artık bu konuyu gündeme taşıyamaz çünkü ikiyüzlülükle suçlanacaklarını biliyorlar. Durgunluk endişe verici olsa da artık tamamen etkisiz olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü özellikle film ve televizyon sektöründeki kadınlar için daha güvenli bir iş yeri ortamı oluşturdu. Bunun etkisi sürecektir.