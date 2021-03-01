Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkında karar verildi!

Cumhurbaşkanına aleni şekilde hareket ettikleri gerekçesiyle Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkında yargılama süreci başlatılmıştı. Cumhuriyet savcısı, Akpınar ile Gezen'in 4'er sene 8'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istemişti.

Söz konusu davada karar çıktı. Akpınar ile Gezen hakkında beraat kararı verildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in Halk Arenası isimli programda yaptığı açıklamalar tartışmalara neden olmuştu. Akpınar, "karmaşa ve kutuplaşmanın üstesinden gelebilmek için tek çözümün demokrasi olduğunu" ifade etmişti. "Söz konusu noktaya ulaşılması durumunda kavgasız ve gürültüsüz şekilde işin içinden çıkılabileceğini" belirten Akpınar, "o noktaya ulaşılamaması halinde liderin ayağından asılabileceğini, mahzenlerde zehirlenerek hayatını kaybedebileceğini veya diğer liderlerin karşılaştığı kötü sonlarla karşılaşabileceğini" söylemişti.

Gezen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yurtseverliklerinin sınanamayacağını belirterek, "Haddini bil" diye seslenmişti.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin ipe götürüleceğine dair açıklamaları sanatçı görünümlü "müsveddelerin" yaptığını belirtmişti. "Her yeri sanatçı olsa ne fark eder?" diyen Erdoğan, bu yola farklı çıktıklarını ve şehadete inandıklarını, bunun da bedelini her zaman ödeyebileceklerini söylemişti. Erdoğan, Akpınar ile Gezen'in yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, bunun bedelini ödemelerinin şart olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yurt dışına çıkmaları yasaklanmıştı

Akpınar ile Gezen'in karakola haftada bir gün giderek imza atmalarına karar verilmiş ve yurt dışına çıkmalarına yasak getirilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" ve "halkı hükümete karşı silahlı isyana teşvik ettiği", Gezen'in de "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" gerekçesiyle adli kontrol istemiyle mahkemeye gönderildiği ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 16:43