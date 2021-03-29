Meteroloji Bu Hafta İçin Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumunu sayfasında tahmin raporunu paylaştı. Mart ayına gelsek de bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili hakim olacak. Özellikle perşembe günü yurt geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre 29 Mart - 4 Nisan günleri için açıklanan hava, hava sıcaklıklarının yarın iç ve doğu kesimlerde artmaya devam ederken, kuzeybatı kesimleri ile salı günü iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış beklenirken, İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, Bursa'da d sağanak yağışın hakim olması bekleniyor. Ege'de İzmir'de bulutlu bir hava Akdeniz'de Antalya'da ise güneşli bir hava etkili olacak. Kastamonu ve Bolu'da karla karışık yağmur yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise güneşli günler hakim olacak

Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre 29 Mart - 4 Nisan günleri için açıklanan hava, hava sıcaklıklarının yarın iç ve doğu kesimlerde artmaya devam ederken, kuzeybatı kesimleri ile salı günü iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü ise sağanak yağış daha da kuvvetli olacak ve etkisini artırarak devam edecek. Yurdun kuzeyi için ise, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.

Perşembe günü ise yurdun büyük bir bölümü sağanak yağışın etkisine giriyor. İzmir'de çarşamba günü yağması beklenen sağanak yağış perşembe günü etkisini kaybedecek. İstanbul'da ise sağanak yağış perşembe gününe kadar devam edecek. Bayburt, Ardahan ve Kars'ta ise karla karışık yağmur etkili olacak.

Cuma günü yurdu etkisi altına alan sağanak yağış cuma günü ise Batı'da yerini güneşe bırakacak. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ağrı, Kars ve Ardahan'da cuma günü için kar yağışı olması bekleniliyor.