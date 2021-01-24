Meteoroloji’den Uyardılar! Ülke Genelinde Kar Yağışları Geri Dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde önümüzdeki haftaya dair hava durumu raporlarını paylaştı. Yapılan paylaşımlara göre de başta İstanbul olmak üzere tekrardan birçok ilimize kar gelecek! İşte önümüzdeki hafta için hava durumu tahminler ve kar yağışı beklentisi…

Ülkemizde soğuk havalardan umudu kesmiş özellikle Batı kesiminde tam kar göremeyeceğiz derken beklenen kar yağışı herkesi sevindirmişti. Kar yağmasından özellikle de çocuklar çok etkilenmişti. Büyük küçük demeden herkesin tadını çıkardığı kar yağışından da renkli kareler ortaya çıkmıştı.

Fakat kar yağışı tekrardan kendini sıcak ve ılıman havalara bıraktı. Fakat Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre kar yağışı tekrar gelecek! Başta İstanbul olmak üzere ülkenin batısında tekrar kar görünecek! İşte ayıtınlar haberimizde…

KAR GERİ GELİYOR!

Kar gitti diye tam üzülürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kar geri gelecek!

Sıcaklıklar yine hafta ortasına kadar mevsim normallerinde olacak. Bölge sıcaklıkların 3 ila 7 derece arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

Yurt genelinde ise pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde sağanak yağışların etkili olması ön görülüyor. Perşembe gününden itibaren ise havalar yine yurdun her kesiminde soğumaya başlayacak. Perşembe itibariyle ülkemiz tekrardan bir soğuk hava etkisi altına girecek.

PERŞEMBE GÜNÜ YURT GENELİNDE

Perşembe günü itibariyle ise yurt genelinde kar yağışları etkisini gösterecek. Batı bölgelerinde ise kar yağışlarının daha fazla görülmesi bekleniyor. İstanbul’da yine kar yağışı görülmesi beklenen bölgelerden biri.

Kar yağışları ve soğuk hava dışarıda kalan hayvanlar ve insanlar için oldukça zorlayıcı olacak. Yine vatandaşlarımızın olası kazaların önüne geçmek için araçlarına ve evlerine gerekli bakımları yapmaları gerek. Fakat bir yandan kar yağışları ile birlikte barajlarımız dolacak ve doluluk oranları artacak. Meteorolojiden de ayrı uyarılar geldi.

BUZLANMA VE DON UYARISI!

Yine gelen verilere göre ülke genelinde buzlanma ve don olabilir. Bu yüzden günün erken saatleri ve gece geç saatlerde araç kullanacak vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmekte.