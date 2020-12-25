Meteorolojiden 'Sarı Kod' Uyarısı! İstanbul ve 13 İl İçin Uyarı Yapıldı

25 Aralık Cuma, bugün için, Marmara ve Kuzey Ege’ye Meteorolojiden ve İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi. Vatandaşların uyarıyı dikkate alarak gün içinde dikkatli olmasını ve yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı tedbirli olmalarını tavsiye ederiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarıda, İstanbul ilinin de dahil olduğu tam 13 il için 'sarı' kod uyarısında bulunarak, Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren olmak üzere saatte 75 kilometre hıza varan bir fırtına beklendiğini duyurdu. Diğer yandan Meteoroloji tahmininin ardından İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşulları tahminine yönelik ilgili vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarıda, öğle saatlerinden itibaren olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege'de beklenmekte olan kuvvetli fırtınaya karşı sarı ‘kod ’ uyarısında bulundu.

Sarı kodlu uyarı yapılan 13 il içinde sırası ile; İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Manisa’nında içinde bulunduğu bu 13 ilde kuvvetli fırtına görüleceği öngörüldü.

Fırtınanın Hızı

Meteoroloji resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren olmak üzere Marmara genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olacak, saatte hızı 40-60 km olması öngörülürken, kısa süreli fırtınalar şeklinde saatte hızı 60 ila 75 km arasında esmesinin ise beklendiği bildirildi.



Bulunan açıklamada ise, oluşabilecek olumsuz hava durumundan soba ve baca gazı zehirlenmesine dikkat edilmesini, çatı uçmasına,ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarının ardından, İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi , İstanbul'da Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu değerlendirmelerine göre; Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Hava durumunda yaşanılabilecek olan potansiyel tehlikeli olan durumu bildirir: Tahmin edilmekte olan meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla beraber, meteorolojik koşullardan etkilenebilecek olan faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 08:09