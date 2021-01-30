Meteoroloji yoğun kar yağışı için uyardı! 30 Ocak hava durumu

Meteoroloji'nin 30 Ocak Cumartesi günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinin Artvin çevreleri haricinde yağışlı geçmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyi ile Türkiye'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı, aynı zamanda yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin iç kesimlerinin kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu geçeceği öngörülüyor.

Edirne'nin güney kesimleri, Antalya'nın doğu kesimleri ve batı kesimleri, Kilis, Gaziantep, Çanakkale, Doğu Akdeniz kıyıları ve Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak yağış ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adıyaman ve Kahramanmaraş çevreleri, Antalya'nın doğu kesimlerinin iç tarafları, Bolu'nun güneydoğu kesimleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yoğun kar yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin doğu kesimlerinde don ve buzlanmanın etkili olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığı

Türkiye'nin batı kesimleri ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının 1-4 derece artış göstermesi bekleniyor. Türkiye'nin doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr

Rüzgârın genel olarak güneybatı yönünden ve güney yönünden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin batı kesimleri ve güney kesimleri, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ve güney kesimlerinde fırtına ve yerel olarak kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşların dikkate alması gereken uyarılar:

Kilis ve Gaziantep çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri, Keşan, Enez ve İpsala olmak üzere Edirne'nin güney kesimleri, Akhisar, Soma, Turgutlu, Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre olmak üzere Manisa'nın batı kesimleri, Havran, Edremit, İvrindi, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık olmak üzere Edremit Körfezi çevresi, Çanakkale, Aydın ve İzmir'de kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Aydıncık, Bozyazı ve Anamur çevreleri, Mersin, Gazipaşa, Gündoğmuş, Alanya, İbradı, Akseki ve Manavgat olmak üzere Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak aşırı sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörüldüğünden sel ve su baskını gibi felâketlere karşı dikkatli olunmalı.

Yoğun kar yağışı: Antalya'nın doğu kesimlerinin iç tarafları, Yeniçağa, Gerede, Dörtdivan, Kıbrısçık, Seben ve kent merkezi olmak üzere Bolu'nun güneydoğu kesimleri, Kahramankazan, Güdül, Kızılcahamam ve Çamlıdere olmak üzere Ankara'nın kuzey kesimleri, Adıyaman ve Kahramanmaraş çevrelerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının kuvvetli rüzgârla birlikte tipi biçiminde etkili olması beklendiğinden kar kalınlığının 10-25 santimetreye ulaşabileceği öngörülüyor. Bu nedenle don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı.

Fırtına ve kuvvetli rüzgâr: Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin batı kesimleri ve güney kesimleri, Batı Akdeniz, Marmara Bölgesi’nin doğu kesimleri ve güney kesimleri ile Ege Bölgesi'nde güneybatı yönünden ve güney yönünden fırtına ve yerel olarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ağaçların devrilmesi ve çatıların uçması gibi durumlara karşı dikkat edilmeli.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un 30 Ocak Cumartesi günü çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. İstanbul'da gece vakitlerine kadar aralıklı olacak şekilde yağmurun ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in 30 Ocak Cumartesi günü çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. İzmir'de akşam vakitlerine kadar yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın 30 Ocak Cumartesi günü çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Ankara'da öğle vakitlerinin ardından kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.