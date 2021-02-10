Meteoroloji yine fırtına için uyardı! 10 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 10 Şubat Çarşamba günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye genel olarak parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Karaman ve Konya haricinde İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimleri, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışı geçeceği öngörülüyor. Genel olarak yağmur ve sağanak yağış şeklinde etkili olacağı tahmin edilen yağışların Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyılarında yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Muş'un yükseklerinde ise kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin doğu kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yapılıyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının normal şartlara göre 6-12 derece fazla olması bekleniyor.

Fırtına için uyarı: Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri ve Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde rüzgârın güneyden kuvvetli ve aralıklı olarak fırtına biçiminde etkili olacağı tahmin ediliyor. Çatıların uçabileceği ve ağaçların devrilebileceği öngörüldüğünden vatandaşların dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Çığ için uyarı: Doğu Karadeniz'in içlerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda hava sıcaklıklarının normal koşullara 6-12 derece fazla olması beklendiğinden karların eriyebileceği ve çığ meydana gelebileceği ifade ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar yağacak mı?

12 Şubat Cuma günü Türkiye'de yağışlı ve soğuk bir hava etkili olmaya başlayacak. Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde 10-15 derece azalacak. 14 Şubat Pazar günü İstanbul ve Ankara'da kar yağışının, İzmir'de kuvvetli yağmurun etkisini göstereceği tahmin ediliyor. 15 Şubat Pazartesi günü İzmir'de de kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

İstanbul hava durumu

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da sabah vakitlerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da en düşük sıcaklığın 12 derece, en yüksek sıcaklığın 17 derece olacağı öngörülüyor.

İzmir hava durumu

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen İzmir'de sabah vakitlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de en düşük sıcaklığın 14 derece, en yüksek sıcaklığın 19 derece olacağı öngörülüyor.

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Antalya'da sabah vakitlerinde sağanak yağış ve yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'da en düşük sıcaklığın 13 derece, en yüksek sıcaklığın 19 derece olacağı öngörülüyor.

Ankara hava durumu

Parçalı bulutlu ve aralıklı olacak şekilde çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Ankara'da yağmur bekleniyor. Ankara'da en düşük sıcaklığın 4 derece, en yüksek sıcaklığın 13 derece olacağı öngörülüyor.

Zonguldak hava durumu

Parçalı ve aralıklı olacak şekilde çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Zonguldak'ta yağmur bekleniyor. Zonguldak'ta en düşük sıcaklığın 13 derece, en yüksek sıcaklığın 17 derece olacağı öngörülüyor.

Trabzon hava durumu

Parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Trabzon'da en düşük sıcaklığın 13 derece, en yüksek sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

Erzurum hava durumu

Parçalı bulutlu ve aralıklı olacak şekilde çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Erzurum'da en düşük sıcaklığın -2 derece, en yüksek sıcaklığın 8 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır hava durumu

Parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülen Diyarbakır'ın aralıklı olacak şekilde çok bulutlu ve öğle vakitlerinin ardından yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diyarbakır'da en düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 17 derece olacağı öngörülüyor.