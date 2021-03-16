Meteoroloji uzmanından soğuk ve yağış uyarısı!

Türkiye'de yükselen sıcaklıklar nedeniyle son 3-4 gündür pastırma yazı yaşanıyor. Sıcaklıkların böyle sürmeyeceğini belirten uzmanlar bu akşamdan itibaren sıcaklıkların bölge bölge düşeceği uyarısında bulunuyor. Yurt genelinde haftalık hava durumuyla ilgili CNN Türk canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, haftanın geri kalan günlerinde yağış, kar ve soğukların etkisini göstereceğini kaydetti. Doğu bölgelerde kar yağışının bu hafta boyunca devam edeceğini aktaran Şen, sıcaklıkların ancak Mart ayının sonlarında yükselebileceğini sözlerine ekledi.

Sıcaklıklar Mart ayı normallerinin 4-5 derece altında seyredecek!

Bu akşamla birlikte sıcaklıkların Batı bölgesinden başlayarak düşeceğini aktaran Orhan Şen, soğumanın yavaş yavaş gerçekleşeceğini ve ani bir düşüşün yaşanmayacağını bildirdi. Sıcaklıların Mart ayı normallerini 4 ila 5 derece altına ineceğini bildiren Şen, özellikle yurdun iç bölgelerinde karla karışık yağışlar ve kar yağışlarının etkili olacağını söyledi. Bu gece saatlerinden itibaren kıyı bölgelerde sağanak yağışların etkisini göstereceğini aktaran Şen, Türkiye genelindeki kuvvetli rüzgarların birçok olumsuzluğa yol açabileceğini kaydetti.

Soba kullananlara uyarı: "Yanan ateşe kömür atmayın"

Kuvvetli rüzgarın (60-80 km/sa) yarın öğlen saatlerine kadar süreceğini belirten Şen, zaman zaman fırtınaya dönüşebilecek kuvvetli rüzgarlar nedeniyle çatı uçmalarının ve direk devrilmelerinin yaşanabileceğini ifade etti. Kuvvetli lodos nedeniyle evlerinde soba kullanan vatandaşları uyaran Prof. Dr. Şen, yanan ateşin üzerine kömür atmamak gerektiğini söyledi. Kömürün üstten tutuştutulması gerektiğini yani sobanın en alt katmanına konulması gerektiğini belirten Şen, karbonmonoksit zehirlenmesinden bu şekilde korunulabileceğini kaydetti.

O bölgelerdeki kar yağışına dikkat!

Bu akşam saatlerinde Hatay ve Adana civarında kuvvetli yağışların beklendiğini bildiren Şen, Mersin'deki kuvvetli yağışlara da dikkat çekti. Akdeniz'in iç bölgelerinde etkili olacak kar yağışları ndeniyle kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıkabileceğini söyleyen Şen, Marmara'ya cumartesi günü yağışın tekrar döneceğini ifade etti. Afrika'da gelen tozların özellikle Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgesinde etkiliolacağını kaydeden Şen, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı.