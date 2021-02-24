Meteoroloji uzmanı uyardı: Çöl tozları geliyor!

Avrupa'da bu hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen çöl tozlarıyla ilgili İTÜ Öğretim Üyesi olan Meteoroloji mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros'dan açıklama geldi. Çöl tozlarının Türkiye'ye girip girmeyeceğiyle ilgili birçok soru aldıklarını kaydeden Toros, etkisi zayıflayan çöl tozlarının yarın itibarıyla ülkeye gireceğini ifade etti. Çöl tozlarının her yıl aynı güzergahları izlemediğini hatırlatan Toros, değişen atmosfer koşullarına bağlı olarak çöl tozlarının farklı kıtalara taşındığını belirtti.

Çöl tozlarının garip bir bir doğa olayı olmadığına değinen Prof. Dr. Hüseyin Toros, Kuzey Afrika'da etkili olan alçak basınç sistemiyle tozların havalanarak atmosfere taşındığını aktardı. Avrupa üzerindeki yüksek basın sistemi sayesinde de tozların binlerce kilometre taşındığını bildiren Toros, çöl tozlarının bu hafta boyunca Avrupa'da etkili olacağını tahmin edildiğini dile getirdi. Türkiye'nin de yüksek basınç alanında yer aldığını kaydeden Toros, yarın ülkeye girecek çöl tozlarının etkisinin zayıflayacağını belirtti.

Soluum rahatsızlığı olan vatandaşlara uyarı!

Toros, Meteroolojiden alınan verilere göre çöl tozlarının etkisinin zayıflayacağını ancak hafta sonu boyunca da etkili olacağını öngördüklerini ifade etti. Kuzeyli hakim rüzgarlar tarafından Türkiye'ye gelecek çöl tozlarının pazartesi günü etkisini kaybedeceğini aktaran Toros, özellikle solunum rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirten Toros, havadaki toz yoğunluğunun artmasıyla birlikte bağışıklık sisteminde bazı olumsuzlukların görülebileceğini ifade etti. Bu çöl tozlarının bir hava kirliliği olmadığını sözlerine ekleyen Toros, bu hafta boyunca pus hadisesinin görülebileceğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 14:21