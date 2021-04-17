Meteoroloji Uzmanı Müjdeli Haberi Verdi! Bereket Yağmurları Geliyor

Meteoroloji uzmanı olan Hüseyin Toros hava durumu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu ve bereket yağmurlarının geleceği bilgisini kamuoyu ile paylaştı. 14 Nisan ile 14 Mayıs tarihleri arasında yaşanan yağışlar hakkında bilgi veren meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros, bu yağışların faydasına vurgu yaptı. Sahra çölünden taşınmış olan tozların içinde bulunan minerallerin faydalarına da dikkat çeken meteoroloji uzmanı, Çarşamba gününe kadar ülkemizde tozların yoğun şekilde olacağını ifade etti.

Ülkemizin Nisan ayını yağışlar ile birlikte geride bırakmaya hazırlanması ile birlikte Türkiye'nin birçok farklı noktasında yağışlar görüldü. Afrika'dan taşınan tozların ise Türkiye'de çamur yarışlarına sebep olduğu ifade edilirken meteoroloji uzmanı 14 Nisan ile 4 Mayıs arasında yaşanacak olan yağışların “bereket yağışları” olarak isimlendirildiğini söyledi.

Meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros vermiş olduğu tarihler arasında yaşanacak olan yağışların bereket yağmurları olarak isimlendirildiğini ve bu durumun sebebini anlattı. Atalarımızın Nisan sonunda görülen bu yağışlara bereket yağmurları ismini verdiğini açıklayan Toros, Anadolu'da da bu yağışlar görüldüğü zamanda yerlere kapların konulduğunu ve doldurulan suların içildiğini ancak şimdi ise böyle bir durumun olmadığı açıklandı.

Atalarımızın bu tarihlerde görülen yağışlara neden bereket yağmuru dediği ile ilgili açıklamalarda da bulunan meteoroloji uzmanı bu mevsimde Sahra Çölü’nde çok fazla tuzun hareketlendiğini ve ülkemize giriş yaptığını açıkladı. Güncel olarak ülkemiz üzerinde gözle göremediğimiz bu tozların yoğun şekilde var olduğu ve Sahra'daki bir gölden taşınmış olduğu tespitinin yapıldığı ifade edildi. Sahra'da bulunan bir gölden taşınmış olan bu tozlarda zengin mineraller olduğunu açıklayan meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros, bu sebeple bereket demiş olabilirler dedi. Ülkemize Çarşamba gününe kadar Sahra'dan gelen zengin mineralli tozların çok yoğun olacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.