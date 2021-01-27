Meteoroloji Uyarmıştı! İşte O Beklenen Yağış Başladı

Ülkemizde sıcaklıklar mevsim normallerin altına düştü. Fırtına ve kar yağışların da ardı arkası kesilmesi. Meteoroloji de mevsim normalleri ve altındaki havlar için bölge uyarılarını yapmaya devam ediyor.

Trakya bölgesi için günler önceden kar uyarısı yapılmıştı. Edirne de ise kar kendisini gece saatlerinde göstermeye başladı. Kent kısa süre içinde kar altında kaldı. Belediye ekipleri ise yol açma çalışmalarına geceden başladı. İstanbul’da ise yine bugün ve yarın için kar yağışı ve yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise günler öncesinde Trakya bölgesi içi kar uyarısı yapmıştı. Edirne ise gece saatlerinden itibaren beyaz örtü ile süslenmeye başlandı. Trafik ekipleri ise can ve mal güvenliği için yoğun olarak çalışmalarına devam ediyor.

Yağışların yoğunluğu ise 20 ila 40 cm olması bekleniyor. Özellikle de buz ve don olayları için vatandaşlar uyarılmış durumda.

KIRKLARELİ’NDE SAĞANAK YAĞIŞ

Öte yananda Kırklareli ilimizde de sağanak yağışlar devam etmekte. Bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sel durumuna karşın uyarıldı. Ekipler ise birikintileri önlemek adın rögar kapaklarını açma çalışmalarına başladı.

Şehirde de Edirne’de olduğu gibi yağmurun kara dönmesi beklemiyor.

İSTANBUL'A DA KAR GELİYOR

İstanbul’da ise öğle saatlerinden bu yana sağanak yağışların yavaş yavaş kendini kara bırakması bekleniyor. Anadolu Yakasında Aydos çevreleri başta olmak üzere Avrupa Yakasında da Başakşehir, Arnavutköy ve Esenyurt’un kar altına kalması bekleniyor.

METEOROLOJİ FIRTINAYA KARŞI UYARDI

Aynı zamanda gelen son dakika açıklamalarına göre Karadeniz kıyılarında şiddetli rüzgarlar için uyarı verildi. Saatte 50 ila 75 kilometre arasında çıkacak olan fırtınalar için vatandaşlar uyarıldı. Şiddetli rüzgarların ise çarşamba gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesinde ise yine fırtınalar olacak fakat çarşamba öğle saatlerine kadar etkisini yitirmiş olması ön görülmekte.

Akdeniz de ise yine 50 ila 75 kilometre arası fırtınaların perşembe öğle saatlerine kadar görülmesi bekleniyor.