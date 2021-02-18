Meteoroloji uyarıları peş peşe sıraladı: Yoğun kar, kuvvetli rüzgâr, zirai don...

Meteoroloji'nin 18 Şubat Perşembe günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi ile Şanlıurfa'nın doğu kesimleri, İzmir'in batısı ve kuzeyi, Bingöl, Çankırı, Ankara, Eskişehir ve Kütahya'nın yağışlı geçmesi bekleniyor. Kuzey Ege'nin kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağanak yağışlı ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağış uyarısı yapılan diğer illerde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

Şırnak ve Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde ise gece saatlerinde yerel olarak yoğun kar yağışı bekleniyor. Türkiye'nin hem iç kesimleri ve doğu kesimlerinde hem de Marmara Bölgesi'nde buzlanma ve don hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'de ise çığ felaketinin yaşanabileceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları 1-3 derece artış gösterecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 4-8 derece azalacak.

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı

Şırnak ve Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde ise gece saatlerinde yerel olarak yoğun kar yağışı beklendiğinden hem trafikte yaşanması muhtemel sıkıntılara hem de buzlanma ve don hadiselerine karşı uyarı yapılıyor.

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgâr uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'nin güney kesimleri ve Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olacağı tahmin edildiğinden vatandaşlara uyarı yapılıyor.

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Türkiye'nin kıyılarında hafif zirai don bekleniyor. Türkiye'nin iç kesimlerinde ise orta ve yerel olarak kuvvetli zirai donun etkili olacağı öngörülüyor. Bu nedenle üreticilere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılıyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un 18 Şubat Perşembe günü çok bulutlu ve yağmur geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 6 derece.

İzmir'in 18 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. İzmir'in batı kesimleri ile kuzey kesimlerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın 18 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu ve aralıklı olarak çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatleri itibarıyla Ankara'da hafif şekilde kar yağışı bekleniyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık -2 derece.

Antalya hava durumu

Antalya'nın 18 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 13 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın 18 Şubat Perşembe günü çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatleri itibarıyla Zonguldak’ta kar yağışı bekleniyor. Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un 18 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Trabzon'da beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un 18 Şubat Perşembe günü kar yağışlı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık -4 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın 18 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Diyarbakır'ın yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 6 derece.