Meteoroloji Uyardı! Sarı Alarm Verildi 17 Ocak Hava Durumu

Ülkemizin özellikle batı kesimlerinde uzun zamandır kar yağışı bekleniyordu. Dün itibariyle ise ülkemizin batı kesimlerine İstanbul’da dahil olmak üzere beklenen kar yağışı geldi. Özellikle İstanbul’da ise kar daha çok şehrin yüksek kesimlerinde kendisini gösterdi.

Uzun zamandır böyle yoğun bir kar yağışı görmeyen vatandaşlar ise kar sevincine teslim oldu. Vatandaşlarda yarın kar yağacak mı İstanbul hava durumu, 17 Ocak hava durumu nedir, yarınki hava durumu nasıl olacak gibi sorular sormaya başladı.

Ülkemizde özellikle de son zamanlarda kuralık haberleri gelmeye başlamış ve barajlarımızdaki sular azalmıştır. Kurak geçen günlerin ardından ise gelen kar yağışı sevinçle karşılandı. Salı’ya kadar da yoğun kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Ülke genelinde ise uzun zamandır sıcaklıklar mevsim normalleri üstünde devam ediyordu. Fakat salı gününe kadar devam edecek kar yağışları ile birlikte sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

Hafta sonu kar yağışlarının devam etmesi ve bazı şehirlerde tipi olması bekleniyor. Meteoroloji uyarılarına göre ise özellikle ülkemizin güney kesiminde ise şiddetli yağışlar devam ediyor.

İSTANBUL’DA KAR

İstanbul’da dün akşam saatleri itibariyle kar yağışları kendini gösterdi. Şiddetli devam ede kar yağışları ise kendini sulu kara bıraktı. Şehirde ise gece boyunca tuzlama ve küreme çalışmaları devam edecek.

Hafta sonu boyunca ise batı kısmında genel olarak kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Pazartesi günü öğlen saatleriyle birlikte de kar yağışlarının azalması bekleniyor.

İSTANBUL UYARILDI

AFAD ise İstanbul’u buzlanma ve don olayları için uyardı ve vatandaşları tedbirleri elden bırakmama konusunda çağrıda bulundu.

MARMARA BÖLGESİ KAR ALTINDA

İstanbul haricinde de Marmara Bölgesi’nin genelinde kar yağışları devam ediyor. Çanakkale ilimizin doğu kısımları, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya’da yoğun kar yağışları devam ediyor.

SU BASKINI OLABİLİR!

Aynı zaman vatandaşlarımızın kar yağışlarının yanı sıra şiddetli yağmurlar içinde uyarıldı!

Akdeniz bölgesinden Mersin başta olmak üzere, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş civarlarında ise şiddetli yağmur bekleniyor. Vatandaşların su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerek. Yine Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.