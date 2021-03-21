Meteoroloji Uyardı! Sağnak Yağmur ve Yoğun Kar Yağışı Geri Dönüyor

Son günlerde ülkemiz üzerinde etkili olan soğuk hava dalgası yeni hafta itibariyle de ülke genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün itibariyle yeni tahmin raporunu yayımladı. 5 günlük hava tahmin raporu neticesinde önümüzdeki haftanın tahmini sıcaklıkları ve yağış durumu netlik kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere yeni haftada sağnak yağış ve ardından kar yağışı bekleniyor.

22 MART SAĞNAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 22 Mart Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağnak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 3-4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yarın için tahmini sıcaklıklar İstanbul'da 15, Bursa 20, İzmir 19, Çanakkale 16, Antalya 21, Ankara 16 şeklindedir.

23 MART Yağışlar Devam Ediyor

23 Mart Salı günü itibariyle ülke genelinde yağışlı havalar devam ederken, hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 5 dereceye kadar gerilerken Edirne'de kar başlangıç ihtimali bulunuyor. Büyükşehirler için sıcaklık tahminleri ise İzmir 14, İstanbul 8, Bursa 6, Ankara 13 şeklindedir. Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde yağışlar devam ederken, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde gök gürültülü sağnak yağış beklentisi bulunuyor.

24 Mart Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporuna göre 24 Mart Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışı başlıyor. Akdeniz ve Ege Bölgesi hariç olmak üzere tüm ülke genelinde kar yağışı bekleniyor. Marmara Bölgesi için ortalama hava sıcaklığının 0 ila 5 derece arasında olması bekleniyor. Çarşamba günü itibariyle hava sıcaklığı tahminlerinde İstanbul 6, Çanakkale 8, Ankara 1, Bursa 4 derece şeklindedir.

25 Mart-26 Mart tarihlerinde de kar yağışının ülkemizde etkili olması bekleniyor. 1 hafta içerisinde soğuk hava dalgasının ülkemizi terk etmesiyle birlikte hava sıcaklıkları yeniden mevsim normallerine geri dönecek.