Meteoroloji Tahminlerini Değiştirdi: İstanbul’a Kar Ne Zaman Geliyor?

Geçtiğimiz hafta yurdun önemli bir kısmında etkili olan kar yağışı, yurtta birçok noktada hayatı olumsuz şekilde etkilemişti. Yolların kapanması ve özellikle İstanbul’da trafikteki artış hayatı felç etti. Bolu TEM otoyolunda araçların mahsur kalması ve kardan kaynaklı kazalar basında geniş yer buldu. Peki İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji, İstanbul için güncel kar tahminlerini duyurdu.

Kar yarın İstanbul’a geliyor!

Salı günü Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de etkili olan kar yağışı, son tahminlere göre Perşembe günü İstanbul’da etkili olacak. Tüm yurtta etkili olması beklenen kar yağışı, güneydoğu anadolu bölgesi hariç tüm bölgelerde etkili olacak. Tahminlere göre kar yağışı, önümüzdeki haftanın başında yurdu terk edecek.

Trakya için uyarı

Meteoroloji, yayınladığı son tahminlerde Trakya’da 20 cm ile 40 cm arasında kar yağışı beklediğini duyurdu. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise şiddetli yağmur, Çanakkale, Isparta ve Burdur çevresinde de karla karışık yağmur beklendiği ifade edildi.