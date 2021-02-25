Meteoroloji tahminini güncelledi: Kar geliyor!

Ülke genelinde etkisini yitiren yağışlı ve soğuk hava ilerleyen günlerde tekrar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının son değerlendirme ve tahminlerine göre 28 Şubat 2021 Pazar günü Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Marmara'nın doğusunda kar yağışı ve yağmur olacak. Yağışlar 29 Şubat 2021 Pazartesi günü daha geniş alana yayılacak.

HAVA DURUMU 25 Şubat 2021 Perşembe

Bugün Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

İstanbul: Puslu. 10 °C

Ankara: Puslu. 11 °C

İzmir: Parçalı bulutlu. 16 °C

Karadeniz'in doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar olacak.

HAVA DURUMU 26 Şubat 2021 Cuma

Hava sıcaklıkları 26 Şubat Cuma günü (yarın) mevsim normallerinin üstünde olacak.

İstanbul: Parçalı bulutlu. 14 °C

Ankara: Puslu. 12 °C

İzmir: Parçalı bulutlu. 18 °C

HAVA DURUMU 27 Şubat 2021 Cumartesi

Hava sıcaklıkları 27 Şubat 2021 Cumartesi günü kısmen hissedilir derecede artacak.

İstanbul: Parçalı bulutlu. 12 °C

Ankara: Puslu. 15 °C

İzmir: Parçalı bulutlu. 19 °C

HAVA DURUMU 28 Şubat 2021 Pazar

28 Şubat 2021 Pazar günü Karadeniz'de ve Marmara'nın doğusunda sağanak yağış öngörülüyor. Yağışlar Artvin, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur biçiminde olacak.

İstanbul: Yağmurlu. 10 °C

Ankara: Parçalı bulutlu. 12 °C

İzmir: Parçalı bulutlu. 17 °C

HAVA DURUMU 1 Mart 2021 Pazartesi

Hem haftanın hem de yeni ayın ilk iş günü olan 1 Mart 2021 Pazartesi günü ise yağışların daha geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 4-6 derece dolaylarında düşecek.

Yağışlar Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış biçiminde olacak; Artvin, Erzurum ve Van çevrelerinde kar yağışı görülecek.

İstanbul: Yağmurlu. 9 °C

Ankara:Bulutlu. 9 °C

İzmir: Parçalı bulutlu. 14 °C

Kar yağışı öngörülen şehirlerden Artvin 0 °C, Bayburt 2 °C, Erzurum 2 °C olacak.

Gelecek hafta yağmur ve kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî web sayfasında yer alan orta ve uzun vadeli değerlendirme ve tahminlere göre 1 Mart 2021 Pazartesi günü soğuk ve yağışlı hava Türkiye geneline yayılacak. 2 Mart 2021 Salı günü ise kar yağışı İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de etkili olacak. 3 Mart 2021 Çarşamba günü yağışların yalnızca ülkenin doğu bölgelerinde etkisini sürdüreceği belirtiliyor.