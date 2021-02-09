Meteoroloji: Son senelerin en karlı ve soğuk günleri geliyor!

Türkiye'ye bu sene soğuk havalar geç geldi. Hava sıcaklıklarının düştüğü ve kar yağışının etkili olduğu günlerden sonra hava sıcaklıkları yeniden mevsim normallerinin üstüne çıktı. Normal koşullarda kar yağışının ve düşük hava sıcaklıklarının etkili olması gereken bölgelerde şu anda açık ve güneşli bir havanın hâkim olması endişe veriyor.

Hava sıcaklıkları tekrar azalacak

Meteoroloji tarafından hazırlanan hava durumu raporuna göre, 12 Şubat Cuma günü itibarıyla karlı ve soğuk havalar geri dönüyor. 14 Şubat Pazar günü Marmara Bölgesi'nde yoğun kar yağışı bekleniyor. Son yılların en karlı ve soğuk günleri geliyor. Hava sıcaklıklarının aniden azalacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 10 derece azalacağı öngörülürken, Türkiye genelinde soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

Türkiye'nin batı, iç ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, 12 Şubat Cuma gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre 6-12 derece fazla olacağı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, hava sıcaklıklarının Türkiye'nin kuzeybatısından 12 Şubat Cuma günü başlayarak Türkiye'nin kuzeyi, batısı ve iç kesimlerinde mevsim normallerine döneceği, yerel olarak da mevsim normallerine göre düşük olacağı belirtildi.

Kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji tarafından hazırlanan haritalara göre, İç Anadolu Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'a 2021 senesinin ikinci kar yağışı 13 Şubat Cumartesi akşamı batıdan girecek. 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günleri İstanbul'da kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı geldi. Söz konusu uyarıda, 8 Şubat Pazartesi akşamı etkisini gösteren ve çatıların uçmasına yol açan kuvvetli fırtınanın 9 Şubat Salı günü öğlen vakitlerinde yeniden etkili olacağı bildirildi. Kuvvetli fırtınanın 10 Şubat Çarşamba akşamına kadar süreceği ifade edildi. Fırtınanın hızının 70 kilometreye kadar çıkacağı belirtilen uyarıda, vatandaşların çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi muhtemel olaylara karşı dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

İstanbul'da hava durumu

9 Şubat Salı: Parçalı bulutlu geçmesi beklenen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

10 Şubat Çarşamba: Yağmurlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 15 derece olacağı öngörülüyor.

11 Şubat Perşembe: Bulutlu geçmesi beklenen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

12 Şubat Cuma: Yağmurlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 15 derece olacağı öngörülüyor.

13 Şubat Cumartesi: Bulutlu geçmesi beklenen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

14 Şubat Pazar: Kar yağışlı geçeceği tahmin edilen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 3 derece olacağı öngörülüyor.

15 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı geçmesi beklenen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 3 derece olacağı tahmin ediliyor.