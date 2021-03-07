Meteoroloji İstanbul ve Ankara Hava Tahminleri Kar Yeniden Geliyor Dedi

Bu haftanın son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Gelen son dakika tahminlerine göre birçok ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak. Bazı şehirler de ise kar tekrar gözükecek! İstanbul ve Ankara için özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kar tahmini geldi! İşte yarınki ve tüm hafta boyu beklenen hava tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava tahminleri yayımlandı. Buna göre başta Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Batı Akdeniz olmak üzere sağanak yağışlar etkili olacak. Bazı iller de ise karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Osmaniye, Rize, Hayat ve Artvin’de özellikle karla karışık yağmur etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte de birçok şehirde sis ve puslanma bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için de çığ tehlikesi var. İşte bölge bölge Meteoroloji hava tahminleri…

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR RÜZGAR ARTIYOR

Ülke genelinde özellikle de yağış alan tüm bölgelerde hava sıcaklıkları 2 ila 8 derece düşüş gösterecek. Öte yandan rüzgarlar da bu hafta artıyor. Yurt genelinde ara ara orta kuvvetli rüzgârlar etkisini gösterecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ

Osmaniye, Rize, Hayat ve Artvin de ise kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. Vatandaşlar şimdiden olası sel baskınlarına karşı uyarıldı ve önlem anlamaları istendi. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de karlar dik yamaçlara birikmiş durumda. Çığ tehlikesinin devam ettiği bölgelerde vatandaşlar özellikle de yamaç kısımlarında biriken kar tabakasına karşı oldukça dikkatli olmalılar.

KAR YAĞIŞI YENİDEN GELİYOR!

Azalan hava sıcaklıkları ile kar tekrardan Ankara ve İstanbul için geliyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan tahminlere göre İstanbul çevresindeki iller ve Ankara çevresindeki illerde tekrardan kar yağışı görülecek. Sağanak yağışlar ve sıcaklık düştüğünde meydana gelecek kar yağışının kendini sulu kar şeklinde göstermesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi ise genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte hafta ortasından sonra özellikle sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah erken ve gece geç saatlerde de pusu ve sis bekleniyor. Edirne ise yarın 10 derece olurken çok bulutlu olacak. İstanbul’da hava durumu ise yarın 9 derece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı. Kırklareli 9 derece ve bulutlu olurken Kocaeli de sağanak yağışlı olacak.

EGE BÖLGESİ

Ege bölgesi genel olarak parçalı bulutlu ve iç kesimler de yağış bekleniyor. Özellikle de Kütahya çevresinde sabah saatlerinde karla karışık yağmurların görülmesi bekleniyor. Ara ara kendini kar yağışına bırakacak sağanak yağışlar da devam edecek. Yine bölge geneli için pus ve sis bekleniyor.

Afyon 10 derece ve yağmurlu olurken, Denizli 14 derece ve sağanak yağışlı olacak. İzmir ve Manisa’da hava durumu ise 17 derece ve çok bulutlu.

AKDENİZ BÖLGESİ

Genel olarak parçalı ve bulutlu olan Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde ise bu hafta yağış bekleniyor. Özellikle de Osmaniye ve Hatay çevresinde sağanak yağışlar etkili olacak. Adana yarın 20 derece ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı olurken Antalya 19 derece ve çok bulutlu. Hatay ilimiz 17 derece ve sağanak yağışlı. Isparta ise 12 derece ve öğle saatlerinde sağanak yağış görülecek.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Genel olarak çok bulutlu İç Anadolu bölgesinde yer yer karla karışık sağanak yağışlar olacak. Özellikle de Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Zaman zaman da yağmur kendini sadece kar yağışına bırakacak.

Ankara 8 derece olurken zaman zaman ve yüksek yerlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Çankırı 6 derece ve yine karla karışık yağmur bekleniyor. Eskişehir 6, Nevşehir de 8 derece. İki ilimizde de yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz Bölgesi çok bulutlu olacak ve kıyı kesimlerinde sağanaklar yer alacak. İç kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Bolu 6 derece ve karla karışık yağmurlu. Düzce 9 derece ve karla karışık yağmurlu. Kastamonu 5 ve Zonguldak 7 derece. Her iki ilde de sağanak yağış ve zaman zaman karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise aralıklı yağışlar etkili olacak. Özellikle de sabah saatlerinde düşük sıcaklıklar nedeniyle buzlanma tehlikesi etkili olacak. Amasya 6 derece olurken yüksek yerlerde kar iç bölgelerinde de karla karışık yağmur bekleniyor. Rize 8 derece ve sağanak yağışların zaman zaman yerini karla karışık kara bırakması bekleniyor. Samsun 6 derece ve Trabzon 8 derece. Her iki ilde sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve bulutlu olacak bölge de yer yer yağışlar da bekleniyor. Karla karışık olması beklenen yağışlar özellikle de Elâzığ ve Şırnak bölgelerinde kendini gösterecek. Buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşlar dikkatli olmalılar. Yine bölge de çığ tehlikesi özellikle de dik yamaçlarda devam ediyor.

Erzurum 1 derece ve aralıklarla kar yağışları görecek. Hakkâri 6 derece ve çok bulutlu. Kars ilimizde ise sıcaklıklar 4 derece olurken kar kendini ara ara gösterecek. Van 6 derece ve karla karışık yağmurlar devam edecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve bulutlu bölgede Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Diyarbakır 15 derece ve aralıklı yağmurlu olacak. Gaziantep 16 derece ve bulutlu olurken Siirt ilimizde 14 derece ve aralıklı yağmur bekleniyor. Şanlıurfa 18 derece ve bulutlu.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 23:23