Meteoroloji İstanbul Tahminleri Yarın İçin Eksi 7 Dereceyi İşaret Ediyor

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası geçtiğimiz günlerde ülkemizi etkisi altına almıştı. Doğu Karadenizde başlayan kar yağışlarına geçtiğimiz haftasonu Marmara Bölgesi'de katıldı. Haftasonu gerçekleşen kar yağışı sonrasında yeni hafta parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre bu hafta parçalı bulutlu ve soğuk geçecek. İstanbul'da herhangi bir yağış beklenmezken, hava sıcaklığı -3 derecelere kadar düşecek. 20 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde hissedilen sıcaklığın -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 20 Ocak Çarşamba günü soğuk hava dalgaları yavaş yavaş Marmara Bölgesi'ni terk etmeye başlayacak. Yarın günün en yüksek sıcaklığı 7 derece olarak tamin edilirken, 22 Ocak Cuma günü en yüksek sıcaklık 17 dereceye kadar yükselecek.

Ülke genelinde ise; Ege Bölgesi parçalı bulutlu açık ortalama 10 derece hava sıcaklığı olacak. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu 13 derece, Marmara Bölgesi ortalama 8 derece hava açık, İç Anadolu Bölgesi -2 derece ve sisli, Doğu Anadolu -7 derece ve kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 0 derece ve kar yağışlı, Doğu Karadeniz 1 derece ve karla karışık yağmur şeklinde.

Haftanın son günü Cuma günü itibariyle ise; yurt genelinde güneşli bir hava hakimken, batı kıyılarında yağış bekleniyor. Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Akdeniz'de 23 Ocak Cumartesi günü yağış olacağı tamin ediliyor.

Bir süredir etkili olan soğuk hava dalgası, yarın itibariyle etkisini kaybetmeye başlayacak. Perşembe günü itibariyle Doğu Anadolu Bölgesi hariç olmak üzere ülke genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava bizleri bekliyor olacak. Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları 5-10 derece yükselecek. İstanbul hava durumu tahminleri ise yarın hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşebileceği ve hissedilen sıcaklığın -7 derece olabileceğine işaret etmektedir. Bu yüzden 20 Ocak tarihinde İstanbullu vatandaşlarımızın bu sıcaklıklar doğrultuunda tedbir almaları faydalı olacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu bu şekildeydi.