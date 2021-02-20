Meteoroloji duyurdu: Hava durumu nasıl olacak? 20 Şubat hava durumu

Meteoroloji tarafından 20 Şubat Cumartesi günü için hazırlanan hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin doğusunun çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Siirt, Artvin, Rize ve Kayseri'nin kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin diğer kesimlerinde ise genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın hâkim olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin doğusunda ve içinde don ve buzlanma beklenirken, batısında ise yerel olacak şekilde sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artacak mı?

Türkiye'nin kuzeybatısında hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor. Türkiye'de genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre düşük olacağı öngörülüyor. Rüzgârın ise genel olarak kuzeyden hafif ve aralıklı olarak orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.

Zirai don ve çığ uyarıları!

Türkiye'nin kıyılarında hafif zirai don beklenirken, iç kesimlerinde ise orta ve yerel olacak şekilde şiddetli zirai donun etkili olacağı öngörülüyor. Bu yüzden özellikle üreticilerin dikkatli olmaları gerekiyor. Öte yandan, çığ riski için Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'e peş peşe uyarılar yapılıyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un 20 Şubat Cumartesi günü parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in 20 Şubat Cumartesi günü parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 13 derece.

Adana hava durumu

Adana'nın 20 Şubat Cumartesi günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adana'da beklenen en yüksek sıcaklık 13 derece.

Antalya hava durumu

Antalya'nın 20 Şubat Cumartesi günü parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın 20 Şubat Cumartesi günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 3 derece.

Eskişehir hava durumu

Eskişehir'in 20 Şubat Cumartesi günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Eskişehir'de beklenen en yüksek sıcaklık 1 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın 20 Şubat Cumartesi günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un 20 Şubat Cumartesi günü parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Trabzon'da beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un 20 Şubat Cumartesi günü çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık -6 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın 20 Şubat Cumartesi günü parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Akşam vakitlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 6 derece.