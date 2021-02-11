Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklıkları 20 derece azalacak!

Meteoroloji, 14 Şubat Pazar günü itibarıyla son senelerin en karlı ve en soğuk günlerinin yaşanacağı konusunda uyarmıştı. İstanbul'a beklenen kar yağışı 14 Şubat Pazar günü gelecek. Söz konusu şehirde 10 gündür mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları aniden düşecek. İstanbul'da hava sıcaklıkları, bu gece itibarıyla 20 derece azalacak. Kar yağışı İstanbul'un batı kesimlerinden başlayarak etkili olacak.

Kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da 14 Şubat Pazar günü etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 15 Şubat Pazartesi, 16 Şubat Salı, 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günleri de etkisini göstermeye devam edecek. İstanbul'da son senelerin ağır kış koşulları yaşanacak. Diğer yandan, söz konusu kar yağışıyla beraber İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranlarının iyice artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji tarafından İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamaya göre, 11 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çok bulutlu geçmesi bekleniyor. 12 Şubat Cuma günü İstanbul'da aralıklı olacak şekilde yağmur bekleniyor. 13 Şubat Cumartesi günü İstanbul'un çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. 14 Şubat Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayacağı ve kıyı kesimlerinde de aralıklı olarak kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da 11 Şubat Perşembe günü en yüksek sıcaklığın 19 derece, 15 Şubat Pazartesi günü ise 3 derece olması bekleniyor.

11 Şubat Perşembe: Çok bulutlu geçmesi beklenen İstanbul'da en düşük sıcaklığın 12 derece, en yüksek sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

12 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da en düşük sıcaklığın 2 derece, en yüksek sıcaklığın 12 derece olacağı öngörülüyor.

13 Şubat Cumartesi: Bulutlu geçeceği öngörülen İstanbul'da en düşük sıcaklığın 1 derece, en yüksek sıcaklığın 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

14 Şubat Pazar: Kar yağışlı geçmesi beklenen İstanbul'da en düşük sıcaklığın -1 derece, en yüksek sıcaklığın -3 derece olacağı öngörülüyor.

15 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı geçeceği tahmin edilen İstanbul'da en düşük sıcaklığın -2 derece, en yüksek sıcaklığın 2 derece olması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Çalışkan, Türkiye'nin bu kadar uzun süre devam edecek bir soğuk hava dalgasıyla uzun zamandır karşı karşıya kalmadığını belirtti. Çalışkan, İstanbul'da gelecek hafta hava sıcaklıklarının neredeyse hep sıfırın altında olacağını ifade etti.