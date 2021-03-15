Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının teknik veriler ışığında son değerlendirme ve tahminlerine göre; Türkiye geneli parçalı bulutlu ve çok bulutlu, Doğu ve Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri haricinde tüm ülkenin yağışlı olacak.

Yoğun kar beklentisi

Genellikle yağmur ve sağanak yağış; Batı Akdeniz ve Kıyı Ege kıyılarında bölge bölge gök gürültülü sağanak yağış, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar biçiminde olması öngörülüyor. Yağışların; Antalya'nın batı kıyıları ve doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, Bingöl, Bitlis, Muş ve daha sonra Tunceli çevrelerinde kuvvetli olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde, yüksek kesimlerinde ise yer yer yoğun kar biçiminde olması bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava

Sabah ve gece vakitlerinde doğu ve iç kesimlerde don ve buzlanma hadiseleri öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi var.

Türkiye'nin en büyük üç büyükşehrinde hava şöyle olacak:

İSTANBUL: 16°C. Parçalı bulutlu, sonra çok bulutlu. Akşam saatleri sonrası aralıklı yağmurlu.

ANKARA: 12°C. Parçalı çok bulutlu, zaman zaman yağmurlu.

İZMİR: 18°C. Çok bulutlu, zaman zaman sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatleri sonrası bazı kesimlerde kuvvetli.