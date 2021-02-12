Meteoroloji'den kar kalınlığı uyarısı: 30 santimetreye ulaşacak!

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Batı Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nde 14 Şubat Pazar günü fırtına ile şiddetli kar yağışı, Ege Bölgesi'nde ise şiddetli yağmur günlük hayatta sıkıntılara neden olabilir.

Meteoroloji tarafından hazırlanan son rapora göre, Türkiye'de hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları iyice düşecek. Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde sıfırın altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Anadolu'nun da karla kaplanacağı öngörülüyor.

Kar kalınlığı için uyarı!

Marmara Bölgesi'nde 13 Şubat Cumartesi gecesi etkisini gösterecek olan kar yağışıyla beraber kar kalınlığının yerel olarak 30 santimetreye kadar yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, şiddetli rüzgâr ve fırtınayla beraber Marmara Bölgesi'nde aralıklı olarak yağışların tipi haline geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 13 Şubat Cumartesi akşam vakitlerinin ardından Marmara Bölgesi'nde kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. Açıklamada, kar yağışının aralıklı olarak kuvvetli ve yerel olarak yoğun şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Kıyılarda 5-15 santimetre olması beklenen kar kalınlığının iç kesimlerde 15-20 santimetre, yükseklerde ise 20-30 santimetre olacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan şiddetli rüzgâr ve fırtınanın eseceği ve kar yağışının bu nedenle aralıklı olarak tipiye dönebileceği ifade edildi. Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıkları aniden azalacak

Marmara Bölgesi'nden başlayarak Türkiye'de hava sıcaklıklarının aniden 10-15 derece azalacağı öngörülüyor. Türkiye'de yağışların genel itibarıyla sağanak ve yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Muğla, Çanakkale ve Antalya çevrelerinde yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatı kesimleri, Batı Karadeniz'in iç tarafları ile Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile doğu kesimlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin kuzeybatısında ciddi seviyede düşmesi bekleniyor.

Fırtına için uyarı yapıldı

Meteoroloji, rüzgârın genel itibarıyla güneyde hafif ve orta şiddette esmesinin beklendiğini duyurdu. Doğu ve Orta Karadeniz'in iç taraflarının yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde rüzgârın güneybatı ve güneyden eseceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'nin kıyılarında ise rüzgârın hızının 90 kilometreyi bulacağı öngörülüyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 16:33