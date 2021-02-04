Meteoroloji'den "Kar geliyor" uyarısı! 4 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 4 Şubat Perşembe günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz ile Ordu, Samsun, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Türkiye'nin diğer kesimlerinde az bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de yağışların genel olarak sağanak yağış ve yağmur biçiminde etkisini göstereceği öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Don ve buzlanma için uyarı!

Meteoroloji, Türkiye'nin doğu kesimleri ile iç kesimlerinde hem sabah saatlerinde hem gece saatlerinde don ve buzlanmanın etkili olacağını bildiriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinin yanı sıra Doğu Karadeniz'in içlerinde bulunan dik yamaçlarda çığ meydana gelebileceği, bu nedenle tedbirli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Hava sıcaklıkları artıyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının normal koşullara göre 5-10 derece fazla olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin doğusu, güneydoğusu ve güneyi ile Kıyı Ege'de rüzgârın kuzeyden hafif ve orta şiddette esmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor.

İzmir hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen İzmir'de en yüksek sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.

Adana hava durumu

Çok bulutlu parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Adana'da en yüksek sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor.

Antalya hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Antalya'da en yüksek sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Ankara'da en yüksek sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor.

Eskişehir hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Eskişehir'de en yüksek sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor.

Zonguldak hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Zonguldak'ın yerel olarak çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sağanak yağış ve yağmurun etkili olacağı öngörülen Zonguldak'ta en yüksek sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor.

Trabzon hava durumu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Trabzon'dan en yüksek sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor.

Erzurum hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Erzurum'un aralıklı olacak şekilde kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Erzurum'da en yüksek sıcaklığın 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kars hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Kars'ın aralıklı olacak şekilde kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Kars'ta en yüksek sıcaklığın 2 derece olacağı öngörülüyor.

Diyarbakır hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Diyarbakır'da aralıklı olacak şekilde yağmur bekleniyor. Diyarbakır'da en yüksek sıcaklığın 13 derece olacağı öngörülüyor.