Meteoroloji'den fırtına, kar, yağmur uyarısı! 28 Ocak hava durumu

Meteoroloji'nin 28 Ocak Perşembe günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimleri ve güney kesimleri, Karadeniz Bölgesi, İ. Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi ile Batman, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Ağrı ve Erzurum'da yağış bekleniyor. Akdeniz Bölgesi ve Güney Ege'de yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin doğu kesimleri ve iç kesimleri ile Marmara Bölgesi'nde yerel olacak şekilde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkisini göstereceği öngörülüyor.

Adana'nın batısı, Mersin ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Konya'nın batı kesimleri, Isparta'nın doğu kesimleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinin iç taraflarında yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ankara'nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçeleri ile Batı Karadeniz'in iç taraflarının yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkisini göstereceği öngörülüyor. Türkiye'nin batı kesimleri ile iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor. Türkiye'nin doğusunda ise hava sıcaklıklarında ciddi bir farklılık görülmeyeceği tahmin ediliyor.

Fırtına uyarısı: Kuzey Ege kıyıları ile Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ve kuzey kesimlerinde rüzgârın kuzeyde orta şiddette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri, Karadeniz Bölgesi'nin iç tarafları, İç Anadolu Bölgesi, Batı Akdeniz, Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde rüzgârın kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Yoğun kar uyarısı: Ankara'nın Çamlıdere ve Kızılcamam ilçeleri ile Batı Karadeniz'in iç taraflarının yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı, Konya'nın batı kesimleri, Isparta'nın doğu kesimleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinin iç taraflarında yoğun kar yağışının etkisini göstereceği tahmin edildiğinden vatandaşların tipi, şiddetli rüzgâr ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları için uyarı yapılıyor.

Yağmur uyarısı: Adana'nın batısı, Mersin ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstereceği öngörüldüğünden vatandaşların trafikte yaşanabilecek sıkıntıların yanı sıra şiddetli rüzgâr, yıldırım, sel ve su baskınlarına karşı önlem almaları için uyarı yapılıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç taraflarının yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapılıyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu

İstanbul'un karla karışık yağmurlu ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. İstanbul'un batı kesimleri ve yüksek kesimleri ile aralıklı olarak şehir genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in yağışlı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. İzmir kıyılarında sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilirken, yüksek kesimleri ve iç kesimlerinde karla karışık yağmurun etkisini göstereceği öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Ankara'da gece vakitleri itibarıyla kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerinde kuvvetli yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 1 derece.