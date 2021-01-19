Meteoroloji'den 5 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Batman, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van çevreleri olmak üzere kuvvetli ve yer yer yoğun bir kar yağışı beklendiği vurgulandı. Çevrede oturan vatandaşlar için çığ uyarısı yapıldı. Ülkelerin kıyı kesimleri hafif olmak üzere iç ve Doğu kesimlerde ise yer yer kuvvetli bir şekilde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Marmara'da hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağını diğer yerlerde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği şeklinde öngörü paylaşıldı.

Yağışların bu akşam saatlerinde etkili olmak üzere Hakkari, Van, Şırnak, Batman, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi, buzlama, don ve çığ tehlikesi gibi olaylara karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve gerekli olan tedbirlerin alınması konusunda uyarı yapıldı.

Kıyılarda hafif olmak üzere, iç ve Doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olacak şekilde buzlanma ve don olayı beklendiğini Bu olaydan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği gibi vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması istendi.

Marmara Bölgesi'nin geneline bakıldığında ise pis ve pus oluşması ile beraber buzlanma ve don olaylarının gerçekleşmesi bekleniyor. Marmara bölgesi için yağış beklenmiyor ama hava sıcaklığının eksi 6 derecelere kadar inebileceği öngörüler arasında.

Ege bölgesi için ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgenin iç kesimlerinde olayları ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı şeklinde görülen mevcut.

Akdeniz Bölgesi'nin ise parçalı ve az bulutlu olmak üzere yer yer çok bulutlu bir hava ile beraber Hatay çevresinin ise sağanak yağışlı olması bekleniliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don hadisesi ile beraber iç kesimlerde Sis ve pus olayının olması bekleniyor.

İç Anadolu için ise kuvvetli buzlanma ve don olayı ile beraber Sis ve pus olayı da mevcut öngörüler arasında olup yağış beklentisi yok. en soğuk il ise -15 dereceye varan ava durumu ile Sivas ili olacak.

Batı Karadeniz, Bartın, Sinop, Karabük ve Zonguldak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kar yağışı olması bekleniliyor kıyılarda hafif olmak üzere iç kesimlerinde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile beraber, iç kesimler için ise pus olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz çevresi ile Ordu çevrelerinin bir hava seyredeceği konusunda öngörüler mevcutken yağışların kıyılarda karla karışık yağmur iç kesimlerde ise kar şeklinde olması beklenmektedir. Kıyı şeritlerinde hafif iç kesimlerde ise orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile beraber iç kesimlerde sis ve pus hadisesi ise beklenmekte. Rize ilinde bu akşam aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur yüksek yerlerde ise kar yağışının olması, Trabzon ilinde ise sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yükseklerinde ise kar yağışı beklenmekte.

Doğu Anadolu Bölgesi'ne yağışların bu akşam saatlerinde Şırnak, Van,Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı olmazsa öngörülürken kuvvetli buzlanma ve don olayı ile beraber sis ve buzlanma olayda beklenmekte.