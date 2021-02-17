Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu! Yoğun kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporunun ayrıntıları belli oldu.

17 Şubat Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nin Trakya bölümünde 17 Şubat Çarşamba günü kar yağışı etkisini kaybedecek. İstanbul'da hava sıcaklığının en yüksek 4 derece olacağı tahmin ediliyor. İstanbul ile Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ve güney kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin sağanak yağışlı, Ege Bölgesi'nin ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının ciddi seviyede azalacağı tahmin ediliyor. İzmir'de hava sıcaklığı 6 derece. Ankara'da ise gece saatlerinde hava sıcaklığı -10 dereceye kadar düşüyor.

Yoğun kar uyarısı yapılan illerimiz!

Doğu Akdeniz'in içleri, Tokat, Giresun ve Ordu çevreleri, İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri, Bursa'nın kuzeyi, Yalova, Sakarya ve Kocaeli ile Şırnak, Hakkâri, Bingöl ve Tunceli'nin yüksek kesimleri ve Muş, Bitlis, Erzincan ve Malatya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Fırtına uyarısı!

Akdeniz Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgârın etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin güney kesimleri ve Ege Bölgesi'nde fırtına ve yerel olarak kuvvetli fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Ankara hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık -2 derece.

İstanbul hava durumu

Çok bulutlu ve kar yağışlı. Beklenen en yüksek sıcaklık 4 derece.

İzmir hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 6 derece.

18 Şubat Perşembe günü hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının azalmayı sürdürmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı -2 dereceye, Ankara'da ise -13 dereceye kadar düşecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Akdeniz Bölgesi'nde parçalı bulutlu ve açık bir hava etkisini gösterecek. İzmir'de hava sıcaklığı 9 derece olacak.

19 Şubat Cuma günü hava nasıl olacak?

Türkiye'nin batısında hava sıcaklıkları normal seviyelere gelmeye başlayacak. İzmir'de hava sıcaklığı 13 derece, İstanbul'da 2 derece olacak. Batı Karadeniz, Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ve İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'de kar yağışı etkisini gösterecek. Ankara'da hava sıcaklığı -6 derece olacak. Ege Bölgesi'nin güneyi ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

20 Şubat Cumartesi günü hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları İç Anadolu Bölgesi'nde azalacak. Ankara'da hava sıcaklığı -15 derece olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimleri, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi açık geçecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. İzmir'de hava sıcaklığı 12 derece, İstanbul'da 6 derece olacak.

21 Şubat Pazar günü hava nasıl olacak?

Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artacak. İzmir'de hava sıcaklığı 15 derece, İstanbul'da 8 derece olacak. Ankara'da gündüz saatlerinde 0 derece olması beklenen hava sıcaklığı, gece saatlerinde -11'e kadar düşecek. Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıkları artacak. Batı Karadeniz'de sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 10:09