Meteoroloji bir kez daha yoğun kar için uyardı! 19 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 19 Şubat Cuma günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'ye genel olarak çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın hâkim olması bekleniyor. Elazığ ve Malatya haricinde Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri, Balıkesir ve Çanakkale haricinde Marmara Bölgesi ile Batman, Siirt, Karaman, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Genel olarak kar ve karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin edilen yağışların İstanbul'un kıyı kesimlerinde yağmur biçiminde etkisini göstermesi bekleniyor.

Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde sabah vakitlerinde, Artvin kıyıları ve Rize çevrelerinde ise akşam vakitlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda artış yaşanacak

İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artış göstereceği öngörülüyor.

Kar uyarısı!

Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde sabah vakitlerinde, Artvin kıyıları ve Rize çevrelerinde ise akşam vakitlerinde yoğun kar yağışının etkili olması beklendiğinden olası don ve buzlanma olaylarının yanı sıra trafikte meydana gelebilecek sorunlara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.

Çığ ve zirai don uyarısı!

Çığ için uyarı yapılan yerler:

- Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu,

- Doğu Karadeniz'in içleri.

Türkiye'nin kıyılarında hafif zirai don bekleniyor. Türkiye'nin içlerinde ise orta ve yerel olacak şekilde şiddetli zirai donun etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un 19 Şubat Cuma günü çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. İstanbul'un kıyı kesimlerinde sabah vakitlerinde yağmur beklenirken, iç kesimlerinde ve yükseklerinde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.

İzmir'in 19 Şubat Cuma günü parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 13 derece.

Antalya hava durumu

Antalya'nın 19 Şubat Cuma günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın 19 Şubat Cuma günü parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 1 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın 19 Şubat Cuma günü parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Zonguldak'ta sabah ve öğle vakitlerinde kar yağışı bekleniyor. Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 4 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un 19 Şubat Cuma günü çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon'da kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Trabzon'da beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un 19 Şubat Cuma günü parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Erzurum'da aralıklı olarak kar yağışı bekleniyor. Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık -3 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın 19 Şubat Cuma günü parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece.