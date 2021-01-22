Meteoroloji Açıkladı: Kar Ne Zaman Geliyor?

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemiş ve Bolu TEM dahil olmak üzere birçok yoılun kapanmasına neden olmuştu. Peki kar yağışı ne zaman yeniden gelecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı tahminde yurt genelinde kar yağışlarının ne zaman yeniden etkili olacağını paylaştı.

28 Ocak’ta kar geliyor

İstanbul’da kar yağacak mı?

Meteorolojiye göre Türkiye genelinde kar yağışı, 28 Ocak’ta etkil iolacak. Ülkenin batı kesiminde etkili olması beklenen kar yağışı, Trakya bölgesinde sert rüzgarlarla kendisini gösterecek. Karla birlikte, karla karışık yağmurun da birçok şehirde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta vadeli tahminlerinde, Türkiye’nin batı kesimlerinde 28 Ocak’tan itibaren yağışlı havalar kendisini gösterecek. İstanbul başta olmak üzere 28 Ocak Perşembe gününden itibaren karlı havanın görüleceği bekleniyor. İstanbul’da, karla karışık yağmur da söz konusu olabilir.