Meteoroloji Açıkladı! İstanbul'da Ne Zaman Kar Yağacak Sorusu Yanıt Buldu

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durum tahminini yayımladı. Yeni rapora göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta itibariyle düşmeye başlayacak. 12 Şubat Cuma günü sonrasında hava sıcaklıklarının 10 derece düşmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta uzun vadeli hava tahmin raporuna göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul'da kar yağışı olacak. Marmara Bölgesi'nde yoğun olarak hissedilecek olan kar yağışı, İç Anadolu Bölgesi'nde de bekleniyor.

Buna ek olarak paylaşılan raporda Ocak ayında ülke genelinde yağışların geçmiş dönemlere göre mevsim normallerinin üzerinde olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıla oranlar Ocak ayında %53 oranında artış meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde bu yıl yağışların geçmiş dönemlere göre %100 artış gösterdiği ifade edilidi. Üstelik bu yıl ki yağışların Marmara Bölgesi için son 40 yılın en yüksek ikinci yağış oranları olduğuna dikkat çekildi. Yağışların artmasıyla birlikte barajların doluluk seviyelerinde artış meydana gelirken, çiftçilerde rahat bir nefes aldı.

1981-2010 normallerine göre hava sıcaklığı ise bu yıl 2.7 derece daha yukarıda bulunuyor. Geçmiş dönemlere göre daha sıcak kış ayları yaşadığımızı söyleyebiliriz.