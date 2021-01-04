Meteoroloji 14 İl İçin Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı Yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi, bir il için turuncu kod verilirken, diğer 13 il içinde sarı kod vererek "sağanak" yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, sağanak yağış nedeni ile yaşanabilecek olan sel ve su baskını gibi problemlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın yani 5 Ocak 2021 tarihi için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege bölgesinde ve Karadeniz bölgelerinde bulunan bazı illerde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparken, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli bir fırtınanın etkili olacağını açıkladı.

İşte O 14 İl

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerden Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop ile Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla ilinin aralarında bulunduğu iller için sarı kodlu sağanak uyarısında bulunurken. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kodlu uyarı ise Antalya ili için yapıldı. Antalya'da yarın, 5 Ocak 2021 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar Antalya il genelinde yerel olarak kuvvetli metrekareye 21 ila 75 kg yağış düşmesi beklenirken, Merkez ilçeleri ve batı kıyılarında da çok kuvvetli ve şiddetliği olmak üzere metrekareye 51 ila 100 kg yağış düşeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi içinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, pazartesinden salı gününe dönen gece, gece saatlerinden itibaren olmak üzere yarın sabah saatlerine kadar İzmir ili, Aydın, Manisa, Muğla ve Çanakkale ili çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli olmak üzere metrekareye 21 ile 50 kg yağı düşeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara Meteorolojiden Uyarı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağacak sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile hortum gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkat etmesini ve tedbirli olmasını istedi.