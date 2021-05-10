Mescid-i Aksa Saldırıları İle Ne Amaçlanmaktadır?

İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar Filistinlilere yönelik olarak sistematik bir saldırı haline geldi. Yapılan saldırılarda 1 kişi şehit düştü de 200 kişiden daha fazla yaralı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili çağrı Harem-i Şerif hoparlöründen İslam dünyasına yapıldı. Harem-i Şerif'in hoparlöründen yapılan yardım çağrısının yanı sıra İsrail polisinin kullanmış olduğu plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırıların yapıldığı açıklandı. İsrail polisinin Ramazan ayının son günlerinde cemaate katılan Filistinlilere yönelik düzenlemiş olduğu saldırılara karşı Türkiye Cumhuriyeti de çok sert tepkiler de bulundu. Üzücü olay ile ilgili Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç, İsrail'in yapmış olduğu saldırılar ve baskınlar ile ilgili açıklamalarda bulundu ve konuya ilişkin düşüncelerini belirtti. Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç yazmış olduğu açıklamalarda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi ve İsrail'in Doğu Kudüs'ü kuşatma projesinin bir parçası olarak bunları yaptığını söyledi.

Filistinli Müslümanlar sabah namazını kıldıktan sonra Mescid-i Aksa'nın avlusunda bulunarak tekbirler getirdi ve gösteriler düzenlendi. Tekbir getirilmesi sonrasında Filistinliler gösteri ardından fanatik Yahudilerin baskın yapmasını engellemek amacıyla Mescidi Aksa'da nöbette kaldı. İsrail polisi yapmış oldukları baskın ile cemaate saldırdı ve saldırıda 150 kişinin yaralandığı haberi öğrenildi. Yaşanan olaylar ile ilgili oruç ilk olarak Filistin'de yapılacak olan seçimlere vurgu yaptı ve İsrail'in bu konudaki adımları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Filistin'de 22 Mayıs tarihinde bir seçim yapılacağını ifade eden Haydar Oruç, Filistin yönetiminin seçimi ertelemek zorunda kaldığını belirtti. Bu durumun gerekçesi olarak ise Doğu Kudüs'te yaşanan ve yaklaşık olarak 400.000 Filistin vatandaşının yapılacak olan seçime katılması İsrail tarafından engellenmesi olarak gösterildi. Yapılacak olan seçime katılamayacak 400.000 civarındaki Filistin vatandaşı sebebiyle Filistin yönetiminin seçimleri ertelemek zorunda kaldığı belirtildi ve bu durumun onlar için uluslararası kamuoyunda problem yaratacak bir durum oldu hakkında açıklamalar yapıldı.