Mescid-i Aksa Cemaatini Hedef Alan Saldırıda Çok Sayıda Yaralı Var!

Mescid-i Aksa'da cemaatine saldırıda bulunan İsrail polisi, ciddi bir tepki ile karşılaştı. İşgal altında olduğu bilinen Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da bir saldırı düzenlendiği ve çok sayıda yaralı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Şam Kapısı, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda 178 kişinin yaralandığı bilgisi açıklandı. İsrail polisi tarafından Mascid-i Aksa’da cemaate yapılan saldırı sonrasında Türkiye’nin hükümet ve siyasi kanadından da çok sert tepkiler geldiği dikkat çekti.

Yapılan saldırı sonrasında Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’in adeta bir savaş alanına dönüşmesi fotoğraflandı. Saldırıda İsrail polisi plastik mermi ve ses bombaları ile cemaate müdahalede bulunurken Filistinli gençlerden de cam şişe ve taşlar ile karşılık geldi. Yaşanan korkunç olay sonrasında Filistin Kızılayı bir yazılı açıklama gerçekleştirdi ve ilgili saldırıda 178 kişinin yaralandığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Söz konusu 178 kişiden 88’inin Kudüs’te bulunan hastanelere kaldırıldığı kalanların ise ayakta tedavi edildiği duyuruldu.

Meydana gelen yaralanmaların çoğunun plastik mermi ile göz, yüz ve göğüs bölgesinden olduğu ifade edilirken, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk görülmesi sebebi ile bölgede sahra hastanesi kurduğu bilgisi açıklandı. İsrail polisinin müdahalesi Mescid-i Aksa’da devam ederken diğer taraftan da teravih namazının kılınmasının belirli aralıklar ile sürdüğü öğrenildi. Konu ile ilgili olarak Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü olan Şeyh Ömer Kisvani ise, Harem-i Şerif’te meydana gelen olayların durdurulması adına İsrail polisinden avlulara çekilme çağrısında bulundu. İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate karşı İsrail polisi tarafından saldırı düzenlenmesine yönelik siyaset dünyası da art arta tepkilerde bulundu. TMBB Başkanı Şentop, yaşanan korkunç olay hakkında Mescid-i Aksa’daki terörü lanetlediğine dair bir yazı paylaştı.