Mesajlar Sahte Çıktı: Kadir Şeker’e ‘Kiralık Katil’ Komplosu Çöktü!

Mesajlar sahte çıktı
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada Kadir Şeker’in kiralık katil olduğuna yönelik delil olarak sunulan Instagram mesajları sahte çıktı. Mesajlarda “Kadir parka yerleşti Murat, haberin olsun” gibi ifadeler vardı. Ancak savcılığa ifade eden Yusuf Özten, Özgür’ün ailesi bana yalancı şahitlik ypamayı teklif etti dedi ve Instagram mesajlarının sahte olduğunu belirtti. Savcılık da, Kadir Şeker’in kiralık katil olduğuna yönelik bir kanıt olmadığını belirterek ek bir soruşturmaya gerek duymadı. Şeker’in avukatı Emrah Daylan, “Bu olay Kadir’e nasıl bir komplo kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Karşı tarafın Kadir’i suçlamak için neler yapabileceğini, ne tür ilişkiler ağı içinde olduğunu da görüyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız” dedi.