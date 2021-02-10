Mesajlar Sahte Çıktı: Kadir Şeker’e ‘Kiralık Katil’ Komplosu Çöktü!

Mesajlar sahte çıktı

Konya’da yaşanan olayda Kadir Şeker adlı genç, Ayşe Dırla adlı kadının sevgilisi Özgür Duran tarafından şiddet görmesine tanık olmuş ve bunun üzerine Duran’a müdahale ederken, yanlışlıkla onu öldürmüştü. Özgür Duran’ın annesi ve kardeşi ise, bu planlı bir cinayet iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Şeker’in kiralık katil olduğunu belirten Duran ailesi, Kadir Şeker’in katil olduğuna yönelik delil içeren mesajlar paylaşmıştı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada Kadir Şeker’in kiralık katil olduğuna yönelik delil olarak sunulan Instagram mesajları sahte çıktı. Mesajlarda “Kadir parka yerleşti Murat, haberin olsun” gibi ifadeler vardı. Ancak savcılığa ifade eden Yusuf Özten, Özgür’ün ailesi bana yalancı şahitlik ypamayı teklif etti dedi ve Instagram mesajlarının sahte olduğunu belirtti. Savcılık da, Kadir Şeker’in kiralık katil olduğuna yönelik bir kanıt olmadığını belirterek ek bir soruşturmaya gerek duymadı. Şeker’in avukatı Emrah Daylan, “Bu olay Kadir’e nasıl bir komplo kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Karşı tarafın Kadir’i suçlamak için neler yapabileceğini, ne tür ilişkiler ağı içinde olduğunu da görüyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız” dedi.